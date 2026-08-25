Adobe-Aktie: Zaghafte Bodenbildung nach Absturz vom Rekordhoch

Der jüngste Schlusskurs liegt bei 236,90 US-Dollar (Stand 24.08.2026). Damit notiert die Adobe-Aktie rund 59,8 Prozent unter dem Drei-Jahres-Hoch von 589,00 US-Dollar, das Anfang Februar 2024 markiert wurde. Gleichzeitig hat sich der Kurs deutlich vom Drei-Jahres-Tief bei 170,12 US-Dollar gelöst, das Ende Juni 2026 erreicht wurde: Ausgehend von diesem Tief entspricht das einem Plus von etwa 39,2 Prozent. Charttechnisch befindet sich die Aktie damit in einer Erholungsphase innerhalb eines übergeordneten Abwärtstrends – weit entfernt von den früheren Spitzenkursen, aber klar über den extremen Panikniveaus des Sommers 2026.

Über den betrachteten Zeitraum zeigt die Adobe-Aktie einen klaren Wandel vom Aufwärtstrend in einen ausgeprägten Bärenmarkt. Nach einer starken Phase im Jahr 2023 und einem markanten Hoch bei 589,00 US-Dollar Anfang Februar 2024 setzte eine scharfe Korrektur ein. Zunächst fiel der Kurs in mehreren Wellen bis in den Bereich um 400 US-Dollar, bevor ab Frühjahr 2025 ein beschleunigter Abwärtstrend einsetzte. Dieser mündete im Juni 2026 in ein neues Mehrjahrestief bei 170,12 US-Dollar. Seit diesem Tief versucht die Aktie, sich zu stabilisieren und eine Bodenbildung einzuleiten, bleibt aber deutlich unter den früheren Hochs zurück.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

200-Tage-Linie: Erste Stabilisierungstendenzen

Die 200-Tage-Linie verläuft nach der langen Abwärtsbewegung deutlich unter den früheren Niveaus und wird durch die Kurse der vergangenen Monate im Bereich zwischen grob 170 und etwas über 300 US-Dollar geprägt. Aus den jüngsten Notierungen ergibt sich eine angenäherte 200-Tage-Linie um etwa 230 US-Dollar. Der aktuelle Kurs von 236,90 US-Dollar liegt damit rund 3 Prozent über diesem langfristigen Durchschnitt. Technisch deutet das darauf hin, dass der zuvor dominante Abwärtstrend an Dynamik verloren hat und die Aktie versucht, oberhalb der 200-Tage-Linie Fuß zu fassen. Von einem etablierten neuen Aufwärtstrend kann jedoch erst gesprochen werden, wenn sich der Kurs über einen längeren Zeitraum klar und mit steigender 200-Tage-Linie darüber behauptet.

Unterstützungen und Widerstände: Bodenbildung mit dichten Hürden

Auf der Unterseite bildet die Zone um 170 bis 180 US-Dollar eine zentrale Unterstützung. Hier hat die Aktie im Juni 2026 mehrfach gedreht und damit ein markantes Mehrfachtief ausgebildet. Darüber ist der Bereich um 200 US-Dollar eine weitere wichtige Haltezone, an der der Kurs im Mai und Juni 2026 wiederholt reagiert hat. Kurzfristig fungiert die Region um 220 bis 225 US-Dollar als taktische Unterstützung, nachdem dieser Bereich in den vergangenen Wochen mehrfach über- und unterschritten wurde und damit als Pivot-Zone gilt. Auf der Oberseite trifft die Aktie im Bereich um 235 bis 240 US-Dollar auf einen ersten Widerstand, der aktuell getestet wird. Gelingt ein nachhaltiger Ausbruch darüber, rückt mittelfristig der Bereich um 300 US-Dollar als nächste markante Hürde in den Fokus, wo Ende 2025 zahlreiche Wendepunkte lagen. Erst ein Überwinden dieser Zone würde das mittelfristige Chartbild deutlich aufhellen.

Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Adobe Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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