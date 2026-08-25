Dekabank hebt Gewinnprognose an

(Wiederholung aus technischen Gründen)



FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Dekabank hat im ersten Halbjahr den Vorjahresrekord beim Absatz von Fonds und Zertifikaten noch übertroffen und traut sich im Gesamtjahr nun mehr Gewinn zu. Nach einem wirtschaftlichen Ergebnis von etwas mehr als 546 Millionen Euro in den ersten sechs Monaten hat das Wertpapierhaus der Sparkassen seine Gewinnprognose für das Gesamtjahr von mehr als 700 Millionen Euro auf rund 800 Millionen Euro angehoben. Das liegt aber immer noch deutlich unter dem Vorjahresergebnis, das mit 962,9 Millionen Euro fast Rekordhöhe erreicht hatte.

In den ersten sechs Monaten des laufenden Jahres verkaufte die Dekabank, die zu 100 Prozent den Sparkassen gehört, so viele Fonds und Zertifikate wie nie in einem ersten Halbjahr. Der Absatz kletterte im Vergleich zum bereits starken Vorjahreszeitraum um 14,6 Prozent auf gut 23,3 Milliarden Euro, wie das Institut in Frankfurt mitteilte.