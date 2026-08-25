Dieser Börsen-Deal ist heiß begehrt – trotz massiver Risiken

Shein bietet 280 Millionen Aktien zu 47,60 bis 49,50 Hongkong-Dollar an. Am oberen Ende der Preisspanne würde das Unternehmen mit rund 27 Milliarden US-Dollar bewertet. Der endgültige Ausgabepreis soll am Montag feststehen, der Handelsstart ist für den 1. September geplant.

Der geplante Börsengang von Shein in Hongkong nimmt Gestalt an. Nach Angaben von zwei mit der Transaktion vertrauten Quellen gegenüber Reuters ist das Orderbuch für die Aktien bereits vollständig gefüllt. Der Online-Modehändler könnte damit bis zu 1,8 Milliarden US-Dollar einnehmen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Bewertung massiv gefallen

Für Shein ist der Börsengang ein wichtiger Schritt nach mehreren gescheiterten Anläufen. Noch 2022 wurde das Unternehmen am privaten Markt mit fast 100 Milliarden US-Dollar bewertet. Die aktuelle Bewertung liegt damit mehr als 70 Prozent darunter.

Die Nachfrage kommt aus unterschiedlichen Anlegergruppen. Dazu zählen bestehende Aktionäre sowie auf China fokussierte und Multi-Strategie-Fonds. Zu den sogenannten Cornerstone-Investoren gehören unter anderem Boyu, Tiger Global und General Atlantic. Sie wollen Aktien im Wert von rund 383 Millionen US-Dollar kaufen.

Regulierer erhöhen den Druck

Der Börsengang findet allerdings in einem deutlich schwierigeren Umfeld statt. Shein steht wegen Umwelt-, Sozial- und Governance-Fragen unter Druck. Die Europäische Kommission und die US-amerikanische Federal Trade Commission untersuchen das Unternehmen. In Frankreich und Italien musste Shein bereits Strafen wegen mutmaßlich irreführender Rabatte beziehungsweise Greenwashing zahlen.

Shein hat seine Nachhaltigkeitsberichterstattung ausgebaut und 2024 einen externen ESG-Beirat eingerichtet. Eine Sprecherin betonte gegenüber Reuters, das Unternehmen halte hohe Standards bei Unternehmensführung, Transparenz und Verantwortlichkeit ein.

Für Anleger bleiben dennoch Zweifel. Janina Bartkewitz, ESG-Analystin bei Union Investment, verwies auf anhaltende Probleme bei Arbeitsbedingungen, Lieferketten, Umweltauswirkungen und der Nachhaltigkeit des Geschäftsmodells.

Gründer behalten große Kontrolle

Auch die Unternehmensführung birgt Risiken. Nach dem Börsengang sollen die vier Gründer zwar 59,6 Prozent der Aktien halten, aber 90 Prozent der Stimmrechte kontrollieren. Grund dafür ist die Aktienstruktur mit unterschiedlichen Stimmrechten.

Zudem sind nur drei der sieben Verwaltungsratsmitglieder unabhängig. Kiran Aziz vom norwegischen Pensionsfonds KLP warnt deshalb vor einer geschwächten Kontrolle des Managements und möglichen Interessenkonflikten zulasten von Minderheitsaktionären.

Auch beim CO₂-Ausstoß steht Shein unter Druck. Das Unternehmen meldete 2025 etwa doppelt so hohe Treibhausgasemissionen wie der Zara-Mutterkonzern Inditex. Für ESG-Investoren stellt sich damit eine zentrale Frage: Lässt sich Sheins auf extrem hohe Mengen und kurze Produktzyklen ausgerichtetes Geschäftsmodell langfristig mit mehr Nachhaltigkeit vereinbaren?

Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

Die Inditex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,21 % und einem Kurs von 58,30EUR auf Tradegate (25. August 2026, 10:11 Uhr) gehandelt.

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