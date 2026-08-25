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NVIDIA Aktie legt zu - 25.08.2026
Am 25.08.2026 ist die NVIDIA Aktie, bisher, um +1,09 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der NVIDIA Aktie.
NVIDIA entwickelt GPUs und Plattformen für Gaming, Rechenzentren, KI und autonomes Fahren. Kernprodukte: GeForce-, RTX-, Data-Center-GPUs, CUDA-Software, KI- und HPC-Plattformen. Marktführer bei KI-Beschleunigern und High-End-Gaming-GPUs. Wichtige Konkurrenten: AMD, Intel, Google (TPU), AWS, Qualcomm. USP: starke CUDA-Ökosysteme, Software-Stack, KI-Fokus und Entwicklercommunity.
NVIDIA Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 25.08.2026
Die NVIDIA Aktie notiert aktuell bei 180,66€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +1,09 % zugelegt, was einem Anstieg von +1,94 € entspricht. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die NVIDIA Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -2,83 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 180,66€, mit einem Plus von +1,09 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?
Der Kurs der NVIDIA Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -4,50 %.
Im Vergleich zur Vorwoche ist die NVIDIA Aktie damit um -6,57 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -1,33 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von NVIDIA +12,53 % gewonnen.
NVIDIA Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-6,57 %
|1 Monat
|-1,33 %
|3 Monate
|-4,50 %
|1 Jahr
|+18,27 %
Informationen zur NVIDIA Aktie
Es gibt 24 Mrd. NVIDIA Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,38 Bil. € wert.
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Ob die NVIDIA Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur NVIDIA Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.