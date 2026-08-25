NVIDIA Aktie legt zu - 25.08.2026

Die NVIDIA Aktie notiert aktuell bei 180,66€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +1,09 % zugelegt, was einem Anstieg von +1,94 € entspricht. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die NVIDIA Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -2,83 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 180,66€, mit einem Plus von +1,09 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?

NVIDIA entwickelt GPUs und Plattformen für Gaming, Rechenzentren, KI und autonomes Fahren. Kernprodukte: GeForce-, RTX-, Data-Center-GPUs, CUDA-Software, KI- und HPC-Plattformen. Marktführer bei KI-Beschleunigern und High-End-Gaming-GPUs. Wichtige Konkurrenten: AMD, Intel, Google (TPU), AWS, Qualcomm. USP: starke CUDA-Ökosysteme, Software-Stack, KI-Fokus und Entwicklercommunity.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der Kurs der NVIDIA Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -4,50 %.

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Im Vergleich zur Vorwoche ist die NVIDIA Aktie damit um -6,57 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -1,33 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von NVIDIA +12,53 % gewonnen.

NVIDIA Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -6,57 % 1 Monat -1,33 % 3 Monate -4,50 % 1 Jahr +18,27 %

Informationen zur NVIDIA Aktie

Stand: 25.08.2026, 10:42 Uhr

Es gibt 24 Mrd. NVIDIA Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,38 Bil. € wert.

Die Anleger am deutschen Aktienmarkt scheinen am Dienstag trotz steigender Kurse vorsichtig zu bleiben angesichts einiger wichtiger Ereignisse im Wochenverlauf. Dazu zählen Quartalszahlen von Nvidia am Mittwoch und Signale zur US-Geldpolitik, wenn …

Nach den Kursverlusten zu Wochenbeginn haben die Börsen im asiatisch-pazifischen Raum am Dienstag leichte Gewinne verzeichnet. Technologiewerte wurden durch schwache Vorgaben von der Wall Street belastet, erholten sich im Handelsverlauf jedoch …

Der DAX sollte zum heutigen Handelsstart wieder etwas Puffer zur 26 000er-Marke aufbauen können, die der Index gestern bereits erfolgreich verteidigen konnte.

So schlagen sich die Wettbewerber von NVIDIA

Advanced Micro Devices, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,86 %. Intel notiert im Plus, mit +2,58 %. Qualcomm notiert im Plus, mit +1,37 %. Broadcom legt um +0,81 % zu

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Ob die NVIDIA Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur NVIDIA Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.