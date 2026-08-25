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    KI-Hype vor der Wahrheit

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    Fed, Inflation, Nvidia: Diese 3 Faktoren entscheiden über die Börsen-Rallye

    Nvidia steht vor dem wichtigsten Test des Jahres. Die Zahlen des KI-Giganten könnten zeigen, ob der Boom weitergeht oder ob Anleger ihre Erwartungen an künstliche Intelligenz neu bewerten müssen.

    KI-Hype vor der Wahrheit - Fed, Inflation, Nvidia: Diese 3 Faktoren entscheiden über die Börsen-Rallye

    Die Aktienmärkte stehen vor einer entscheidenden Woche. Im Fokus stehen die Quartalszahlen von Nvidia, die Notenbankkonferenz in Jackson Hole und neue US-Inflationsdaten. Besonders die Nvidia-Ergebnisse könnten zum wichtigen Stimmungsbarometer für den KI-Sektor und den gesamten Aktienmarkt werden.

    Für Marcus Weyerer, Director ETF Investment Strategy bei Franklin Templeton, ist Nvidia längst mehr als nur ein weiteres Unternehmen der sogenannten Magnificent Seven. Die Zahlen liefern wichtige Hinweise auf die Nachfrage nach KI-Infrastruktur, die Investitionen der großen Cloud-Anbieter und die Zukunft des KI-Booms.

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    Die Bedeutung von Nvidia zeigt sich auch an der Börsenreaktion. Vor früheren Zahlen reduzierte sich das Risiko im Technologiesektor häufig, während die Aktie nach den Veröffentlichungen im Durchschnitt zulegen konnte. Die Daten sind zwar keine Prognose, zeigen aber, dass Nvidia inzwischen als Signalgeber für den gesamten KI-Markt gilt.

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    Gleichzeitig werden Anleger vorsichtiger

    Während Technologie-ETFs im Juli laut Franklin Templeton noch Zuflüsse von rund 12,8 Milliarden US-Dollar verzeichneten, kam es im August bislang zu Abflüssen von 6,9 Milliarden US-Dollar. Parallel flossen mehr als 3,1 Milliarden US-Dollar in Small-Cap-ETFs. Das Kapital bleibt also im Markt, verteilt sich aber breiter.

    Neben Nvidia richtet sich der Blick auf die US-Notenbank. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen liegt mit rund 4,7 Prozent nahe dem oberen Ende der erwarteten Spanne von Franklin Templeton. Entscheidend wird, welche Signale Fed und Inflationsdaten für die weitere Zinspolitik liefern.

    Auch langfristig könnte KI die Zinslandschaft verändern. Blerina Uruci, US-Chefökonomin bei T. Rowe Price, erwartet, dass KI-Investitionen bis zum Jahr 2027 mehr als 1 Billion US-Dollar erreichen könnten. Der Produktivitätsschub könnte das Wirtschaftswachstum stärken, gleichzeitig aber den Gleichgewichts-Realzins erhöhen und damit dauerhaft höhere Zinsen bedeuten.

    Der KI-Boom steht damit vor einer neuen Bewährungsprobe. Entscheidend ist, ob Nvidia die hohen Erwartungen erfüllen kann und ob sich das Wachstum weiter auf breitere Marktbereiche verteilt. Ein breiter getragener Aufschwung wäre weniger abhängig von einzelnen Mega-Cap-Unternehmen.

    Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion

    Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,14 % und einem Kurs von 180,8EUR auf Tradegate (25. August 2026, 11:00 Uhr) gehandelt.


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    Verfasst vonRedakteurNicolas Ebert
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