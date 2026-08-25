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    Merz

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    Wollen raus aus Wachstumsschwäche der Wirtschaft

    Für Sie zusammengefasst
    • Merz sieht Chancen, Deutschlands Wachstum zu stärken
    • Industrie und Forschung sichern neue Chancen
    • Reformen sollen Bürokratie senken und Jobs schaffen
    Merz - Wollen raus aus Wachstumsschwäche der Wirtschaft
    Foto: Siarhei - 356130783

    NEUHARDENBERG (dpa-AFX) - Bundeskanzler Friedrich Merz sieht Chancen, die Wachstumsschwäche in Deutschland zu überwinden. "Unser Land hat große Potenziale und es gibt überhaupt keinen Grund, uns kleinzumachen", sagte der CDU-Vorsitzende zu Beginn der zweitägigen Kabinettsklausur auf Schloss Neuhardenberg in Brandenburg.

    In Deutschland gebe es nach wie vor eine hervorragende industrielle Basis, einen starken Mittelstand, ein weltweit angesehenes Handwerk und Weltklasse-Forschung. "Und genau darauf bauen wir auf. Diese Stärken wollen wir nutzen, um das Wachstum und die Beschäftigung von morgen zu ermöglichen."

    Merz: "Aufschwung und Beschäftigung ermöglichen"

    Im Mittelpunkt der Klausur stehe Deutschlands preisliche Wettbewerbsfähigkeit und Wettbewerbsfähigkeit durch Innovation. Dazu suche die Bundesregierung das Gespräch mit Unternehmern.

    "Wir wollen raus aus der Wachstumsschwäche unserer Wirtschaft", sagte Merz. "Wir wollen unserer Wirtschaft wieder Aufschwung und Beschäftigung ermöglichen." Deutschland habe dies weitgehend selbst in der Hand. "Deutschland kann im globalen Wettbewerb bestehen." Dafür müsse aber der Staat die notwendigen und richtigen Voraussetzungen schaffen.

    Die Koalition hatte vor der Sommerpause grundlegende Reformen auf den Weg gebracht, die aber noch nicht umgesetzt sind. So sollen Unternehmen von Bürokratie entlastet, Zukunftstechnologien gestärkt und die Wettbewerbsfähigkeit erhöht werden. Beschlossen ist bereits ein Paket, um den Anstieg der Beitragssätze in der gesetzlichen Krankenversicherung zu stoppen. Wirtschaftsverbände beklagen seit langem etwa zu viel Bürokratie sowie im internationalen Vergleich hohe Energiekosten./hoe/DP/mis







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