Auftakt am Stammwerk - Betriebstreffen bei VW geht los
- VW-Belegschaft fordert Antworten zum Sparkurs
- Bis zu 50.000 Stellen und vier Werke bedroht
- Blume nennt Werksschließungen letzte Option
WOLFSBURG (dpa-AFX) - In der Wolfsburger VW -Zentrale hat die Serie von Betriebsversammlungen beim kriselnden Autobauer begonnen. Der Vorstand um Konzernchef Oliver Blume soll der Belegschaft Antworten zu angekündigten Sparmaßnahmen liefern. Die Mitarbeiter kritisierten jüngst eine aus ihrer Sicht desaströse Kommunikation und lediglich oberflächliche Infos aus der Chefetage. Zehntausende Stellen und vier Werke sollen in Gefahr sein.
Vorstandschef Blume beschrieb den Konzern vor den Versamlungen intern als "überdimensioniert". "Das macht uns oft zu langsam und zu kompliziert", sagte er in einem Interview. Er hatte angekündigt, an einem neuen "Zielbild 2030" zu arbeiten und den Sparkurs verschärfen zu wollen. Seitdem wird an einigen deutschen Standorten um die Zukunft und in der VW-Welt insgesamt um bis zu 50.000 zusätzliche Stellen gebangt.
Mit Blick auf mögliche Werksschließungen in Emden, Zwickau, Hannover und Neckarsulm sprach Blume von einer letzten Option, die er gern vermeiden wolle. Für die vier Werke gebe es aber derzeit noch keine "wettbewerbsfähige Belegung" für die 2030er-Jahre. Nach Wolfsburg sind in den nächsten Tagen acht weitere Betriebsversammlungen in Braunschweig, Emden, Zwickau, Chemnitz, Dresden, Kassel-Baunatal, Salzgitter und Hannover geplant./bch/DP/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie
Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,52 % und einem Kurs von 73,18 auf Tradegate (25. August 2026, 11:09 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um +1,01 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,62 %.
Die Marktkapitalisierung von Volkswagen (VW) Vz bezifferte sich zuletzt auf 15,12 Mrd..
Volkswagen (VW) Vz zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 5,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,9900 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 106,00EUR. Von den letzten 9 Analysten der Volkswagen (VW) Vz Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 80,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 121,00EUR was eine Bandbreite von +9,08 %/+64,99 % bedeutet.
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Porsche verkauft MHP an Tata. Im ganzen Konzern wird jetzt offenbar alles was nichts mit Autos zu tun hat verkauft um die Restrukturierungen zu bezahlen. Die feinen Consultants aus Ludwigsburg berichten dann nach Indien. Das haben die frueher bestimmt nicht fuer moeglich gehalten. So kann's kommen.
Solange die Sozis in Hannover und die Gewerkschaft da mitreden, wird das nie was.