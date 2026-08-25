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Siemens Energy Aktie überzeugt mit Kursplus - 25.08.2026
Am 25.08.2026 ist die Siemens Energy Aktie, bisher, um +2,08 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Siemens Energy Aktie.
Siemens Energy ist ein global führendes Unternehmen im Energiesektor, spezialisiert auf nachhaltige Energieinfrastrukturen. Es bietet Gasturbinen, Dampfturbinen, Generatoren und Windkraftlösungen an. Mit starker Marktpräsenz konkurriert es mit General Electric und Mitsubishi Power. Siemens Energy punktet durch technologische Innovation und Engagement für die Energiewende.
Siemens Energy Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 25.08.2026
Einen ganz starken Börsentag erlebt die Siemens Energy Aktie. Mit einer Performance von +2,08 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Siemens Energy Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -2,92 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 152,02€, mit einem Plus von +2,08 %. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?
Obwohl sich die Siemens Energy Aktie heute im Plus befindet, mussten ihre Anleger in den letzten drei Monaten einen Kursverlust von -15,42 % hinnehmen.
Im Vergleich zur Vorwoche ist die Siemens Energy Aktie damit um -7,86 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -2,55 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Siemens Energy +24,68 % gewonnen.
Siemens Energy Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-7,86 %
|1 Monat
|-2,55 %
|3 Monate
|-15,42 %
|1 Jahr
|+61,76 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zur Siemens Energy Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die hohe Volatilität und den jüngsten Kursrückgang der Siemens-Energy-Aktie. Diskutiert werden Kursziele um 200 Euro, der Einfluss des Gesamtmarkts und der US-Notenbank sowie mögliche Belastungen durch Führungs- oder Kapazitätsfragen. Im Fokus steht außerdem die geplante Abspaltung der profitablen Industriesparte: Sie könnte Kapital freisetzen, das Profil schärfen und eine höhere Bewertung ermöglichen. Aufträge und Analysteneinschätzungen werden ebenfalls als Kurstreiber betrachtet.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Siemens Energy eingestellt.
Zur Siemens Energy Diskussion
Informationen zur Siemens Energy Aktie
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Ob die Siemens Energy Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Siemens Energy Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.