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    Selenskyj dankt Deutschland für Rettung zahlloser Leben

    Für Sie zusammengefasst
    • Selenskyj dankt Merz für deutsche Unterstützung
    • Trump gratuliert der Ukraine zum Unabhängigkeitstag
    • Selenskyj fordert Abfangraketen und Nato-Beitritt
    Selenskyj dankt Deutschland für Rettung zahlloser Leben
    Foto: Siarhei - 356130783

    KIEW/BERLIN (dpa-AFX) - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat Kanzler Friedrich Merz (CDU) für die deutsche Unterstützung bei der Verteidigung des Landes gedankt. Deutschland sei führend bei der Erhaltung der Unabhängigkeit Ukraine. "Unzählige Leben wurden bewahrt dank der deutschen Hilfe", teilte Selenskyj bei X mit - in einer Danksagung nach dem am Montag groß gefeierten 35. Jahrestag der Unabhängigkeit der Ukraine.

    Selenskyj veröffentlichte auch ein Glückwunschschreiben von Donald Trump, nachdem russische Medien mit Häme behauptet hatten, der US-Präsident habe in diesem Jahr nicht zum Unabhängigkeitstag gratuliert. "Der 24. August ist ein Tag, an dem wir unsere dauerhafte Freundschaft feiern, die auf 35 Jahren diplomatischer Beziehungen aufbaut, einer Verbindung, die sich seit der Erlangung der Unabhängigkeit der Ukraine nur noch vertieft hat", teilte Trump demnach mit.

    "Mit mutigen, tapferen und talentierten Menschen haben Sie ein großartiges Land aufgebaut", schrieb Trump an Selenskyj. Die USA bewunderten den "widerstandsfähigen Geist" der Ukraine, ehrten ihre Opfer und blickten zuversichtlich in ihre Zukunft als "souveräner, wohlhabender Nation".

    Selenskyj hofft weiter auf US-Abwehrraten und Nato-Beitritt

    Selenskyj dankte für die "herzliche und ermutigende Gratulation". Trumps Schreiben endete demnach mit einem Friedensappell. "Nutzen wir diesen Moment, um den Konflikt zu beenden und einen dauerhaften, langlebigen Frieden aufzubauen, der das enorme Potenzial der Ukraine für kommende Generationen entfesselt."

    Selenskyj reagierte darauf mit der indirekten Forderung nach Abfangraketen zum Schutz vor Angriffen mit russischen ballistischen Raketen. Er sagte: "Diese Worte, ähnlich wie der Klang eines Starts des Patriot PAC-3, heben unsere Stimmung und geben Hoffnung, dass Leben vor den brutalen Angriffen Russlands geschützt werden können und dass ein würdevoller Frieden erreicht werden kann."

    Selenskyj bekräftigte zudem erneut das Ziel der Ukraine, Mitglied der Nato zu werden. Das ist zwar nicht in Sicht, aber in seinem Dank an Nato-Generalsekretär Mark Rutte hielt er fest, die Menschen in der Ukraine hätten "bewiesen - ohne den geringsten Zweifel zu lassen -, dass wir würdig sind, der Allianz anzugehören". Das Land wehrt sich seit mehr als viereinhalb Jahren gegen den russischen Angriffskrieg./mau/DP/mis







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