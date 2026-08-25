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    Vom Kunden zum Konkurrenten

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    Xiaomi greift Qualcomm an – der nächste eigene Chip ist schon in Serie

    Der neue Prozessor ist erst der Anfang. Xiaomi baut seine Unabhängigkeit von Zulieferern weiter aus – und der nächste Schritt reicht weit über Smartphones hinaus.

    Für Sie zusammengefasst
    • Xiaomi fertigt den Xring O3 bei TSMC in 3 Nanometern
    • O100 und D100 erweitern Xiaomis Chip-Offensive
    • Eigene Chips stärken Xiaomi trotz kleiner Stückzahlen
    • Report: Achtung, Korrektur!
    Vom Kunden zum Konkurrenten - Xiaomi greift Qualcomm an – der nächste eigene Chip ist schon in Serie
    Foto: Unsplash

    Xiaomi greift Qualcomm und MediaTek bei einer ihrer wichtigsten Positionen an: Der chinesische Konzern hat mit dem Xring O3 die zweite Generation seines selbst entwickelten Smartphone-Prozessors vorgestellt. Der Chip wird laut Reuters von TSMC im 3-Nanometer-Verfahren gefertigt und befindet sich bereits in Massenproduktion. Damit holt Xiaomi eine Schlüsselkomponente seiner Premium-Smartphones zunehmend ins eigene Haus.

    Der Xring O3 soll voraussichtlich Xiaomis nächstes faltbares Flaggschiff antreiben. Nach Angaben einer mit den Plänen vertrauten Person sind zunächst Auslieferungen von 200.000 bis 300.000 Geräten vorgesehen. Das Volumen bleibt damit noch überschaubar. Bloomberg Intelligence weist darauf hin, dass Xiaomi vorerst weiter stark von Qualcomm und MediaTek abhängig bleiben dürfte. Strategisch ist der Schritt dennoch wichtig: Eigene Prozessoren können Xiaomi mehr Kontrolle über Leistung, Energieverbrauch und KI-Funktionen geben und zugleich die Verhandlungsposition gegenüber bisherigen Lieferanten stärken.

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    Xiaomi baut die Chip-Offensive zudem bereits auf weitere Geschäftsbereiche aus. TSMC soll neben dem O3 auch den Xring O100 fertigen, eine Neural Processing Unit im 6-Nanometer-Verfahren für Xiaomis KI-Modell MiMo, sowie den Xring D100, einen 3-Nanometer-Chip für autonomes Fahren. Beide Entwicklungen sind nach Unternehmensangaben abgeschlossen und sollen im kommenden Jahr eingeführt werden.

    Der O3 folgt nur rund ein Jahr auf Xiaomis ersten eigenen Smartphone-Prozessor Xring O1. Geräte mit diesem Chip kamen inzwischen auf mehr als eine Million kumulierte Auslieferungen, darunter Smartphones, Tablets und Uhren. Bei Smartphones allein waren es laut Reuters seit der Einführung rund 150.000 Stück.

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    Der Vorstoß kommt zu einem schwierigen Zeitpunkt. Xiaomi kämpft mit schwächerer Smartphone-Nachfrage und verzeichnete im Juni-Quartal laut Counterpoint Research unter den großen Hardware-Herstellern den stärksten Rückgang bei den Auslieferungen. Gleichzeitig drängt der Konzern stärker ins hochpreisige Foldable-Segment, das in China klar von Huawei beherrscht wird. Huawei kam im zweiten Quartal auf 1,6 Millionen faltbare Smartphones und 68 Prozent Marktanteil.

    Für Anleger geht es deshalb um mehr als einen neuen Smartphone-Chip. Xiaomi versucht, sich technologisch stärker von Zulieferern zu lösen und eigene Chips künftig vom Handy bis zum Elektroauto einzusetzen. Gelingt das, könnte der Konzern langfristig mehr Wertschöpfung selbst kontrollieren – doch die bislang kleinen Stückzahlen zeigen, wie weit der Weg noch ist.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurGina Moesing
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