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    Australiens Gold- und Kupferprojekte vor Neubewertung: OceanaGold, BHP, Barton Gold und QMines im Fokus

    OceanaGold will für rund 776 Mio. AUD den australischen Goldentwickler Ausgold Limited übernehmen. Das Angebot von 1,36 AUD je Aktie entspricht einer Prämie von 44 % auf den volumengewichteten 20-Tage-Durchschnittskurs vor Bekanntgabe der Transaktion. Im Mittelpunkt steht das Katanning Gold Project in Western Australia, das OceanaGold als fünftes Asset in sein Portfolio aufnehmen will.

    Katanning bringt mehr mit als eine große Goldressource. Das Projekt verfügt über erteilte Bergbaulizenzen für den geplanten Entwicklungsbereich, befindet sich weit im Genehmigungsprozess und soll nach weiteren technischen Arbeiten 2029 erstmals Gold produzieren. Die aktualisierte Definitive Feasibility Study (DFS) von Ende 2025 sieht einen konventionellen Tagebau mit einer Verarbeitungskapazität von 3,6 Mio. Tonnen jährlich vor. OceanaGold erwartet daraus langfristig mehr als 100.000 Unzen Jahresproduktion bei einer Minenlaufzeit von über zehn Jahren.

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    Der Deal liefert damit einen aktuellen Bewertungsmaßstab für fortgeschrittene australische Goldprojekte. Für Produzenten mit starken Cashflows bietet sich die Möglichkeit, künftige Produktion über Übernahmen zu sichern. Auf der Kupferseite verfolgt BHP einen anderen Weg und investiert Milliarden in die eigene Projektpipeline. Beide Strategien führen zur gleichen Frage: Welche Projekte sind bereits weit genug entwickelt, um in den kommenden Jahren tatsächlich neue Produktion liefern zu können?

    OceanaGold zahlt für kurzen Weg zur Produktion

    Ausgold (ISIN: AU000000AUC7 | WKN: A0YE9R) verfügt bei Katanning über 2,44 Mio. Unzen Goldressourcen und mehr als 3.000 Quadratkilometer Land im Katanning Greenstone Belt. Entscheidend für OceanaGold ist zugleich der erreichte Entwicklungsstand. Mit Bergbaulizenzen, fortgeschrittenen Genehmigungsverfahren und einer bestehenden DFS sind bereits mehrere Schritte abgeschlossen, die bei einem weniger entwickelten Explorationsprojekt noch Jahre beanspruchen können.

    OceanaGold (ISIN: CA6752224007 | WKN: A41ADE) kann die weitere Entwicklung aus einer bestehenden Produktionsbasis finanzieren. Der Konzern betreibt vier Minen in den USA, Neuseeland und auf den Philippinen und will Katanning nach Abschluss der Transaktion technisch weiter optimieren. Zusätzliche Bohrungen sind bis 2027 vorgesehen, ein aktualisierter technischer Bericht soll 2028 folgen. Für 2029 wird die erste Goldproduktion angestrebt.

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