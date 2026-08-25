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    Ifo-Geschäftsklima steigt vierten Monat in Folge - Zuversicht nimmt zu

    Für Sie zusammengefasst
    • Ifo-Geschäftsklima steigt im August auf 88,8 Punkte
    • Barometer steigt den vierten Monat in Folge
    • Erwartungen und Lageeinschätzung verbessern sich
    WDH - Ifo-Geschäftsklima steigt vierten Monat in Folge - Zuversicht nimmt zu
    Foto: Siarhei - 356130783

    (Tippfehler in der Überschrift berichtigt)

    MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft hat sich im August weiter vom Einbruch infolge des Iran-Kriegs erholt. Das Ifo-Geschäftsklima stieg um 2,1 Punkte auf 88,8 Punkte, wie das Münchner Forschungsinstitut am Dienstag in München mitteilte. Das wichtigste deutsche Konjunkturbarometer zeigt damit den vierten Monat in Folge nach oben.

    "Die Zuversicht unter den Unternehmen in Deutschland hat zugenommen", kommentierte Ifo-Präsident Clemens Fuest das Ergebnis der monatlichen Umfrage unter 9.000 Unternehmen. Trotz des erneuten Energiepreisanstiegs könne sich die deutsche Wirtschaft weiter erholen.

    Das Ifo-Geschäftsklima fiel auch besser als erwartet aus. Analysten waren im Schnitt lediglich von einem Anstieg auf 87,2 Punkte ausgegangen. Gestützt wurde der Indikator durch gestiegene Erwartungen an künftige Geschäfte und einer besseren Einschätzung der aktuellen Lage. Im Verarbeitenden Gewerbe ist die Stimmung spürbar gestiegen. Auch im Dienstleistungssektor hat sich das Geschäftsklima verbessert./jkr/jsl/mis






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