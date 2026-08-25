Gewinne - Ölpreise und deutsche Wirtschaftsdaten im Fokus

Etwas Rückenwind kam am Dienstag von weiter sinkenden Ölpreisen. Am Montagabend hatte eine Rede des US-Finanzministers Scott Bessent keine konkreten Maßnahmen aufgezeigt, mit denen die USA den Kriegsgegner Iran stärker unter Druck setzen will. Zuvor hatte die US-Regierung von einem "Wirtschaftskrieg" gegen den Iran gesprochen und damit gedroht, Teheran komplett von der Weltwirtschaft zu isolieren. Mit wirtschaftlichem Druck wollen die USA den Iran zurück an den Verhandlungstisch bringen und die Öffnung der für die Weltwirtschaft wichtigen Straße von Hormus erreichen.

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Die europäischen Aktienmärkte haben am Dienstag moderat zugelegt. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stieg gegen Mittag um 0,5 Prozent auf 6.481,45 Punkte. Außerhalb des Euroraums gewann der Schweizer Leitindex SMI rund 0,2 Prozent auf 14.469,21 Punkte. Der britische FTSE 100 notierte ebenfalls 0,2 Prozent höher bei 10.871,52 Zähler.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Hinzu kamen robuste deutsche Wirtschaftdaten. Veröffentlicht wurde am Vormittag das Ifo-Geschäftsklima, das als wichtigstes deutsches Konjunkturbarometer gilt. Demnach hellte sich die Stimmung in der deutschen Wirtschaft im August weiter auf. Ökonomen erwarten trotz der Folgen des Iran-Kriegs und der jüngsten Dürre eine Belebung der Wirtschaft.

Zunehmend rücken zudem die zur Wochenmitte anstehenden Quartalszahlen des US-Chipriesen Nvidia in den Fokus. Von Nvidia werde erwartet, dass es die Anleger beeindruckt, so Jochen Stanzle von der Consors Bank. Im Vorfeld erholten sich Chipwerte etwas von den Vortagesverlusten. So stiegen im EuroStoxx ASML um 1,4 Prozent und Infineon um 2,3 Prozent. An der Börse in Paris gewannen STMicro 09 Prozent.

Mit an der Spitze bei den europäischen Sektoren lagen Reise- und Luftfahrtwerte mit einem Plus von 1,1 Prozent. Die Branche profitierte dabei erneut von den gesunkenen Ölpreisen. Schwächster Sektor war der der Autowerte mit einem Minus von 0,8 Prozent./err/mis

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,08 % und einem Kurs von 55,52 auf Tradegate (25. August 2026, 11:39 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um -6,57 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,33 %. Die Marktkapitalisierung von NVIDIA bezifferte sich zuletzt auf 4,39 Bil.. NVIDIA zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4600 %. Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 300,71USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 280,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 315,00USD was eine Bandbreite von +54,54 %/+73,86 % bedeutet.



