Weniger Fluggäste - Flughafenverband senkt Prognose
- ADV erwartet 217 Millionen Fluggäste in Deutschland
- Hohe Standortkosten bremsen den Luftverkehr aus
- Deutschland liegt bei Steuern deutlich über Europa
BERLIN (dpa-AFX) - Der Flughafenverband ADV senkt seine Erwartungen und geht nun davon aus, dass im laufenden Jahr weniger Passagiere die deutschen Flughäfen nutzen werden als noch vor einem Jahr. Der Verband hatte seine Schätzung bereits im April nach unten korrigiert. Zu Jahresbeginn hatte der ADV noch prognostiziert, dass die Zahl der Fluggäste in Deutschland im Vergleich zum Vorjahr um 4,2 Prozent steigen könnte.
Damals erwartete der Verband rund 225 Millionen Fluggäste, jetzt geht er von etwa 217 Millionen aus. Das wären 1,4 Prozent weniger als im Vorjahr. "Das kleine Plus im Juli darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass der Luftverkehrsstandort Deutschland weiter auf der Stelle tritt", sagte Hauptgeschäftsführer Ralph Beisel einer Mitteilung zufolge. "Hohe staatliche Standortkosten und schwierige wirtschaftliche Rahmenbedingungen verhindern, dass Airlines zusätzliches Angebot an den deutschen Flughäfen aufbauen", sagte Beisel.
Verband: Iran-Krieg nicht die einzige Erklärung
Großen Einfluss auf das Luftfahrtgeschehen hat seit Monaten der Iran-Krieg. Nach Ansicht des ADV lässt sich die Entwicklung in Deutschland aber nicht nur auf diese externe Krise zurückführen, das zeige der europäische Vergleich. "Deutschland startet mit einem erheblichen Wettbewerbsnachteil in jede Krise. Trotz der Absenkung der Luftverkehrsteuer bleiben die staatlichen Standortkosten deutscher Flughäfen deutlich über dem europäischen Niveau", hieß es.
Jeder startende Flug zu einem europäischen Ziel werde von einem deutschen Flughafen mit durchschnittlich 4.449 Euro an Steuern und Gebühren belastet - im Vergleich zu 2.326 Euro im europäischen Durchschnitt. Deutschland brauche wieder Rahmenbedingungen, unter denen Airlines zusätzliche Flugzeuge einsetzten und Strecken hierzulande aufbauten. "Jede Verbindung, die an einen anderen europäischen Standort verloren geht, schwächt unsere internationale Erreichbarkeit und damit auch den Wirtschaftsstandort Deutschland", sagte Beisel laut Mitteilung./nif/DP/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Lufthansa Aktie
Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,98 % und einem Kurs von 64,30 auf Tradegate (25. August 2026, 11:51 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Lufthansa Aktie um -2,69 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -13,69 %.
Die Marktkapitalisierung von Deutsche Lufthansa bezifferte sich zuletzt auf 9,58 Mrd..
Deutsche Lufthansa zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,9100 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 8,2857EUR. Von den letzten 7 Analysten der Deutsche Lufthansa Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 11,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 8,0000EUR was eine Bandbreite von +37,60 %/+0,08 % bedeutet.
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https://www.wiwo.de/unternehmen/dienstleister/luftfahrt-lufthansa-kuendigt-eine-neue-phase-nach-dem-grossumbau-an/100248611.html
Nach dem Streik ist vor dem nächsten Streik bei Lufthansa.......und nach Ende aktueller Weltkrisen ist vor den nächsten Weltkrisen.
Wow, ist die Stimmung hier am Boden, aber vielleicht sollte man doch mal den Ball flach halten. Was ist passiert? LH hat 150 Mio. Streikkosten und 750 Mio. Mehrkosten für Kerosin zu verkraften gehabt und trotzdem immerhin noch einen dreistelligen Millionengewinn eingefahren. Konnte das Management bei der Jahresprognose wissen, dass es einen Iran Krieg geben wird? Wohl kaum, ist wohl höhere Gewalt. Sobald diese Belastung überstanden ist, wird auch wieder ordentlich Gewinn gemacht. Deshalb halte ich 10% Abschlag doch stark für übertrieben.