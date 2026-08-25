10-Milliarden-Deal in Sicht
Diese Siemens-Energy-Sparte weckt Begehrlichkeiten – Aktie im Plus
Siemens Energy prüft den Verkauf der Mehrheit an der Dampfturbinen-Sparte 'Transformation of Industry (ToI)'. 5 Finanzriesen bringen sich in Stellung – die mögliche Bewertung lässt Anleger aufhorchen. Die Aktie legt zu.
Bei Siemens Energy bahnt sich eine Milliardenabspaltung an. Gemeinsam mit der US-Großbank Goldman Sachs prüft der Energietechnikkonzern offenbar eine Abspaltung und einen Verkauf des Dampfturbinen- und Wasserstoffgeschäfts 'Transformation of Industry'. Wie Bloomberg unter Berufung auf Insider berichtet, prüfen derzeit CVC Capital Partners und EQT Gebote für eine Mehrheitsbeteiligung am Dampfturbinengeschäft. Auch Bain Capital, Brookfield und KKR loten Angebote aus.
Interessant ist vor allem die mögliche Bewertung: Die Sparte 'Transformation of Industry" könnte bei einem Anteilsverkauf mit mehr als 10 Milliarden Euro bewertet werden. Siemens Energy arbeitet laut mit der Sache vertrauten Personen mit Goldman Sachs zusammen, um mögliche Offerten vorzubereiten. Der Vorstand wollte am Dienstag über das weitere Vorgehen beraten.
Noch ist kein Deal sicher. Die Beratungen laufen und keiner der Interessenten muss am Ende tatsächlich ein Angebot abgeben. Siemens Energy, die möglichen Käufer und Goldman Sachs lehnten eine Stellungnahme ab. An der Börse sorgte der Bericht dennoch sofort für Fantasie: Die Aktie legte am frühen Dienstagnachmittag zeitweise um 2,4 Prozent zu. Seit Jahresbeginn steht bereits ein Plus von fast 25 Prozent zu Buche.
Die Dimension des möglichen Verkaufs ist beträchtlich. 'Transformation of Industry' erzielte im vergangenen Geschäftsjahr einen Umsatz von rund 5,7 Milliarden Euro. Neben Dampfturbinen gehören Generatoren, Kompressoren und Mikronetze zum Geschäftsfeld. Konzernchef Christian Bruch hatte Anfang August erklärt, das Industriegeschäft und die stärker auf Strom ausgerichteten Konzernbereiche seien profitabel, wüchsen und konkurrierten zugleich um Kapital.
Der mögliche Schritt zeigt, wo Siemens Energy seine Kräfte künftig bündeln könnte. Gasturbinen und Netztechnik profitieren vom KI-getriebenen Bau neuer Rechenzentren und sorgen für Rekordaufträge. Während Investoren lange auf einen Verkauf der Windkrafttochter Siemens Gamesa drängten, könnte nun ausgerechnet das profitable Industriegeschäft zum Milliarden-Hebel werden.
Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion