MBB Aktie weiter aufwärts - 25.08.2026

Einen ganz starken Börsentag erlebt die MBB Aktie. Mit einer Performance von +4,17 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,50 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der MBB Aktie. Nach einem Plus von +0,50 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 189,70€. Wie geht es mit der Aktie weiter?

MBB SE ist eine börsennotierte mittelständische Industrieholding mit Fokus auf langfristige Beteiligungen (u.a. Aumann, DTS, Friedrich Vorwerk). Leistungen: Buy-and-Build, operative Weiterentwicklung, dezentrale Steuerung. Marktstellung: kleiner, fokussierter Player im deutschen Beteiligungsmarkt. Konkurrenten: Aurelius, Indus, Gesco. USP: konservative Bilanz, hoher Cash-Bestand, Unternehmerkultur, Familienmehrheit.

Trotz des heutigen Anstiegs mussten die MBB Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -5,45 % verkraften.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +5,20 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -5,70 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -12,35 % verloren.

Während MBB heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der SDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +1,01 %. Damit gehört MBB heute zu den auffälligeren Werten.

MBB Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +5,20 % 1 Monat -5,70 % 3 Monate -5,45 % 1 Jahr +9,30 %

Informationen zur MBB Aktie

Stand: 25.08.2026, 12:00 Uhr

Es gibt 5 Mio. MBB Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,03 Mrd.EUR € wert.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

INDUS Holding, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,31 %.

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Ob die MBB Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur MBB Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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