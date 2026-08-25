🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMBB AktievorwärtsNachrichten zu MBB

    Besonders beachtet!

    65 Aufrufe 65 0 Kommentare 0 Kommentare

    MBB Aktie weiter aufwärts - 25.08.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die MBB Aktie bisher um +4,17 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der MBB Aktie.

    Besonders beachtet! - MBB Aktie weiter aufwärts - 25.08.2026
    Foto: Maciej Bledowski - stock.adobe.com

    MBB SE ist eine börsennotierte mittelständische Industrieholding mit Fokus auf langfristige Beteiligungen (u.a. Aumann, DTS, Friedrich Vorwerk). Leistungen: Buy-and-Build, operative Weiterentwicklung, dezentrale Steuerung. Marktstellung: kleiner, fokussierter Player im deutschen Beteiligungsmarkt. Konkurrenten: Aurelius, Indus, Gesco. USP: konservative Bilanz, hoher Cash-Bestand, Unternehmerkultur, Familienmehrheit.

    MBB Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 25.08.2026

    Einen ganz starken Börsentag erlebt die MBB Aktie. Mit einer Performance von +4,17 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,50 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der MBB Aktie. Nach einem Plus von +0,50 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 189,70. Wie geht es mit der Aktie weiter?

    Trotz des heutigen Anstiegs mussten die MBB Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -5,45 % verkraften.

    Geschenk Bonus Aktion Ihre Lieblingsaktie geschenkt Alle Neukunden, die bis zum 31.08.2026 ein Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen, erhalten als Willkommensgeschenk einen Anteil ausgewählter Aktien im Wert von 50 Euro!

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +5,20 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -5,70 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -12,35 % verloren.

    Während MBB heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der SDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +1,01 %. Damit gehört MBB heute zu den auffälligeren Werten.

    MBB Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +5,20 %
    1 Monat -5,70 %
    3 Monate -5,45 %
    1 Jahr +9,30 %
    Stand: 25.08.2026, 12:00 Uhr

    Informationen zur MBB Aktie

    Es gibt 5 Mio. MBB Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,03 Mrd.EUR € wert.

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    INDUS Holding, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,31 %.

    MBB Aktie jetzt kaufen?


    Ob die MBB Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur MBB Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    MBB

    +3,84 %
    +4,42 %
    -6,87 %
    -4,22 %
    +8,22 %
    +151,87 %
    +35,52 %
    +394,50 %
    +1.476,67 %
    ISIN:DE000A0ETBQ4WKN:A0ETBQ
    MBB direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Weitere Unternehmensnachrichten »

    Verfasst von Markt Bote
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! MBB Aktie weiter aufwärts - 25.08.2026 Am heutigen Handelstag konnte die MBB Aktie bisher um +4,17 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der MBB Aktie.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     