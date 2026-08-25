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    IXOPAY ernennt Ajoy Krishnamoorthy zum CEO, um das Wachstum zu beschleunigen und den Zahlungsverkehr im Zeitalter agentenbasierter KI voranzutreiben

    Der Experte für Unternehmenssoftware und E-Commerce wird IXOPAY in die nächste Entwicklungsphase seiner einheitlichen, KI-nativen Zahlungsinfrastrukturplattform führen

     

    DALLAS, TX / ACCESS Newswire / 25. August 2026 / IXOPAY, die Zahlungsinfrastrukturlösung, die einen reibungslosen Handel ermöglicht, gab heute die Ernennung von Ajoy Krishnamoorthy zum CEO bekannt. Krishnamoorthy bringt mehr als zwei Jahrzehnte Führungserfahrung im Bereich Unternehmenssoftware sowie umfassende Erfahrung in der Produktentwicklung mit, in der er komplexe Technologien in Plattformen verwandelt hat, auf die Unternehmen für ihr Wachstum angewiesen sind.

     

     

    Krishnamoorthy tritt zu einem entscheidenden Zeitpunkt bei IXOPAY ein, da das Unternehmen dabei hilft, reibungslosen Handel für gewerbliche Händler zu ermöglichen. Krishnamoorthy wird sich darauf konzentrieren, die modulare Produktpalette von IXOPAY in das „Agentic Age“ zu führen und Händlern die Freiheit zu geben, das zu kaufen, was sie wollen, und das aufzubauen, was sie benötigen, um ihre globalen Zahlungsprozesse zu skalieren. Er bringt eine kundenorientierte Denkweise mit, die sicherstellt, dass die Dynamik aufrechterhalten wird und Kunden während dieses tiefgreifenden Wandels in der Landschaft des globalen Handels unterstützt werden.

     

    Er tritt sein Amt inmitten einer beneidenswerten Produkt- und Marktdynamik an. Im Jahr 2025 wickelte das Unternehmen ein Zahlungsvolumen von 171 Milliarden Dollar ab, sicherte mehr als 2,1 Milliarden Token und unterstützte 1,6 Millionen Händler durch ein Ökosystem aus über 500 Zahlungsadaptern. Zu den Kunden zählen unter anderem AerLingus, Cleverbridge, Delivery Hero, DHL Express, Grover, Kiwi.com und Volkswagen.

     

    „Der Zahlungsverkehr verändert sich, KI-Agenten halten Einzug in E-Commerce-Transaktionen, das Verbraucherverhalten wandelt sich und Betrugsmethoden entwickeln sich weiter – und das alles in Echtzeit“, sagte Vik Verma, Vorsitzender des Board of Directors von IXOPAY. „Wir haben diesen Wandel kommen sehen und uns darauf vorbereitet. IXOPAY vereint Orchestrierung, Intelligenz und Tokenisierung in einer KI-gestützten Plattform, die Unternehmen die Kontrolle, Transparenz und Agilität verschafft, um auch bei immer komplexer werdenden Zahlungsabläufen die Nase vorn zu behalten. Mit Ajoy haben wir eine Führungspersönlichkeit gefunden, die ihre gesamte Karriere damit verbracht hat, Unternehmen dabei zu helfen, Komplexität durch flexible, intelligente Software in Wachstum umzuwandeln. Sein Gespür für Produkte und Technik, seine globale operative Erfahrung und seine kundenorientierte Führungsweise werden unseren Kunden helfen, sich in dieser neuen und spannenden Ära des agentischen Handels zurechtzufinden.“

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    IXOPAY ernennt Ajoy Krishnamoorthy zum CEO, um das Wachstum zu beschleunigen und den Zahlungsverkehr im Zeitalter agentenbasierter KI voranzutreiben IXOPAY_08-25-2026_DEPRcomDer Experte für Unternehmenssoftware und E-Commerce wird IXOPAY in die nächste Entwicklungsphase seiner einheitlichen, KI-nativen Zahlungsinfrastrukturplattform führen DALLAS, TX / ACCESS Newswire / 25. August 2026 / IXOPAY, …
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