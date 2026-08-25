High Tide kündigt die Veröffentlichung der Finanzergebnisse für das dritte Geschäftsquartal 2026 an

CALGARY, AB, 25. August 2026 / IRW-Press / High Tide Inc. („High Tide“ oder das „Unternehmen“) (Nasdaq: HITI) (TSXV: HITI) (FWB: 2LYA) – ein erfolgreiches und auf den Einzelhandel ausgerichtetes Unternehmen, das gegründet wurde, um in jeder Cannabis-Teilsparte einen realen Mehrwert zu bieten – hat heute bekannt gegeben, dass es seine Finanz- und Betriebsergebnisse für das am 31. Juli 2026 endende Quartal am Montag, den 14. September 2026 nach Börsenschluss veröffentlichen wird. Die Finanz- und Betriebsergebnisse von High Tide für das dritte Geschäftsquartal 2026 werden auf SEDAR+ und EDGAR sowie auf der Website des Unternehmens unter https://hightideinc.com/invest veröffentlicht.

Im Anschluss an die Veröffentlichung der Finanz- und Betriebsergebnisse für das dritte Geschäftsquartal wird High Tide am Dienstag, den 15. September 2026, um 11:30 Uhr ET (17:30 Uhr MESZ) einen Webcast mit Gründer und Chief Executive Officer Raj Grover sowie Chief Financial Officer Mayank Mahajan abhalten, um die Finanzergebnisse des Unternehmens und die Aussichten für den Rest des Geschäftsjahres 2026 zu erörtern.

Webcast-Link zur Präsentation der Finanzergebnisse von High Tide

https://app.webinar.net/4WqyjMOJnKb

Die Teilnehmer werden gebeten, sich im Voraus für den Webcast zu registrieren, indem sie auf den obenstehenden Link vor Beginn des Live-Webcasts klicken. Eine Aufzeichnung wird drei Stunden nach dem Live-Webcast unter demselben Link verfügbar sein.

Teilnehmer, die während der Veranstaltung Fragen haben, können diese über die Einwahlnummer stellen. Die Zugangsdaten lauten wie folgt:

Gebührenfrei in Nordamerika: 1-888-510-2154

Gebührenfrei international (Deutschland): +49 800 5889782

ÜBER HIGH TIDE

High Tide, Inc. ist das führende, Community-grown, auf den Einzelhandel ausgerichtete Cannabisunternehmen, das darauf ausgerichtet ist, den vollen Wert der mächtigsten Pflanze der Welt zu erschließen. Die hundertprozentige Tochtergesellschaft Canna Cabana ist die zweitgrößte Cannabis-Einzelhandelsmarke weltweit. High Tide (HITI) ist ein einzigartiges, auf Cannabiskonsumenten fokussiertes Unternehmen, dessen breit gefächerte, voll integrierte Tätigkeit alle Bereiche der Cannabisbranche umfasst, u. a.:

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