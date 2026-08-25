AKTIEN IM FOKUS
Chip-Branche legt zu - UBS: KI-Investitionen bleiben robust
- Halbleiteraktien erholen sich vor Nvidias Bilanz
- KI treibt die Nachfrage und hohe Investitionen
- Sinkende Ausgaben könnten den KI-Zyklus bremsen
FRANKFURT (dpa-AFX) - Aktien aus der Halbleiterbranche haben am Dienstag an den Börsen zu den Gewinnern gezählt und sich von ihrer jüngsten Kursschwäche etwas erholt. Vor der Quartalsbilanz des Trendsetters Nvidia am Mittwochabend verbuchten die Papiere von Aixtron , Suss Microtec , Infineon und Jenoptik Kursgewinne zwischen 1,5 Prozent und knapp 3 Prozent.
Für den Branchenindex Philadelphia Semiconductor Index (SOX) ging es in diesem Jahr um mehr als 60 Prozent nach oben. In der Spitze waren es im Juni sogar mehr als 100 Prozent. Im Juli hatten Investoren bei den großen US-Halbleiteraktien verstärkt Kursgewinne mitgenommen. Grund waren Bedenken, ob sich die immensen Investitionen in KI letzten Endes auch in Gewinne für die Unternehmen ummünzen lassen.
Hauptantriebsfeder für die Rally ist die Halbleiternachfrage im Zusammenhang mit dem Einsatz Künstlicher Intelligenz. "In unserem Basisszenario dürften die Investitionen für KI robust bleiben", schrieb Chefanleger Mark Haefele von der Bank UBS. Zwar dürften die Wachstumsraten nachlassen; die großen Tech-Konzerne dürften aber weiterhin in Datenzentren, technologische Infrastruktur und KI-Anwendungen investieren.
Auf der Basis der jüngsten Prognosen der Tech-Unternehmen berechnet Haefele das Investitionsvolumen im kommenden Jahr auf 1,2 Billionen US-Dollar. Das wäre ein Drittel mehr als im laufenden Jahr. "Wir erwarten außerdem mehr Belege für eine Monetarisierung, die helfen würde, die Investitionen zu rechtfertigen", so der Chefanleger.
Aber es gebe auch Risiken. "Anzeichen für sich abschwächende Kapitalausgaben, eine schwächere Nachfrage nach KI-Infrastruktur und eine enttäuschende Monetarisierung würden Sorgen über die Nachhaltigkeit des Zyklus wecken", schrieb Haefele. Das könnte nicht nur die Technologiebranche belasten, sondern auch die Stimmung für den breiten Aktienmarkt eintrüben./bek/ajx/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie
Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,41 % und einem Kurs von 136,2 auf Tradegate (25. August 2026, 12:13 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um -6,57 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,33 %.
Die Marktkapitalisierung von NVIDIA bezifferte sich zuletzt auf 4,39 Bil..
NVIDIA zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4600 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 300,71USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 280,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 315,00USD was eine Bandbreite von +54,75 %/+74,09 % bedeutet.
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Community Beiträge zu Jenoptik - A2NB60 - DE000A2NB601
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https://www.jenoptik.de/news/pressemitteilungen/2026/08/12/auftrags-und-ergebnisplus-im-ersten-halbjahr-2026
„Wir haben im 1. Halbjahr eine besonders starke Nachfrage vor allem in unseren OEM-Geschäften gesehen, die auf die Bereiche Halbleiterausrüstung und Medizintechnik & Life Science sowie Verteidigung ausgerichtet sind. Da diese Entwicklung zum Teil durch einige Großaufträge getragen war, wird sich diese sehr hohe Dynamik voraussichtlich im 2. Halbjahr so nicht fortsetzen“, so Dr. Ralf Kuschnereit, Chief Technology Officer und Chief Operating Officer der JENOPTIK AG.
„Ungeachtet dessen erwarten wir ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2026 und haben dementsprechend unsere Prognose in der oberen Hälfte der bisherigen Bandbreite präzisiert“, kommentiert Dr. Prisca Havranek-Kosicek, Finanzvorstand der JENOPTIK AG.
Ob das auch heute für steigende Kurse reicht?
Jenoptik: Das Comeback der deutschen Tech-Hoffnung?
Liebe Leserinnen, liebe Leser,
die Börse liebt Geschichten über Wiederauferstehungen. Und genau daran erinnert derzeit die Entwicklung der Aktie von Jenoptik. Noch vor wenigen Quartalen galt der Technologiekonzern aus Jena vielen Investoren als solide, aber etwas langweilige Industrieperle. Inzwischen hat sich das Bild dramatisch gewandelt: Die Aktie hat sich seit Jahresbeginn zeitweise mehr als verdoppelt und zählt plötzlich zu den heißesten Werten im MDAX. Doch was steckt hinter dem Kursfeuerwerk?
Vom DDR-Kombinat zum Hightech-Spezialisten
Jenoptik ist längst mehr als nur ein traditionsreicher Optikhersteller aus Thüringen. Der Konzern hat sich in den vergangenen Jahren konsequent zu einem Photonik- und Halbleiterzulieferer mit hoher technologischer Eintrittsbarriere entwickelt. Vereinfacht gesagt liefert das Unternehmen Präzisionsoptik, Lasertechnik, Messtechnik und Automatisierungslösungen – unter anderem für die Halbleiterindustrie, Medizintechnik, Verkehrstechnik und Verteidigungsanwendungen.
Besonders spannend ist die Rolle im Chipsektor. Jenoptik liefert Komponenten und Systeme für die Halbleiterausrüstungsindustrie und profitiert damit indirekt vom weltweiten KI- und Rechenzentrumsboom.
Der unsichtbare Gigant in der Lieferkette
In der Welt der Mikrochips ist Jenoptik ein unverzichtbarer Partner für die Großen der Branche, allen voran ASML. Wenn die Tech-Giganten dieser Welt nach immer kleineren und leistungsfähigeren Chips dürsten, ist Jenoptik derjenige, der die physikalischen Grenzen des Lichts austestet, um diese Fertigung überhaupt zu ermöglichen. Diese tiefe Integration in die globale Halbleiter-Lieferkette verschafft dem Unternehmen einen „Burggraben“, von dem andere Maschinenbauer nur träumen können. Man ist kein austauschbarer Zulieferer, sondern technologischer Co-Entwickler.
Die Zahlen: Weniger Umsatz, aber deutlich mehr Qualität
Das erste Quartal 2026 zeigte eindrucksvoll, warum Anleger derzeit wieder genauer hinschauen. Zwar lag der Umsatz mit 241,2 Millionen Euro leicht unter dem Vorjahreswert. Gleichzeitig explodierte jedoch der Auftragseingang förmlich: plus 74 % auf 356,9 Millionen Euro. Besonders stark entwickelte sich das Geschäft mit der Halbleiterindustrie.
Noch wichtiger: Die Profitabilität verbesserte sich deutlich. Das Vorsteuerergebnis (EBIT) sprang um rund 53% auf 25,9 Millionen Euro, während der Nettogewinn sogar um mehr als 80% auf 16,8 Millionen Euro zulegte. Die EBITDA-Marge erreichte 18,4%.
Bemerkenswert ist dabei die Qualität des Wachstums. Der Umsatz steigt derzeit nicht explosionsartig, aber Jenoptik verdient mit jedem Euro Geschäft deutlich mehr Geld. Genau diese Entwicklung lieben Investoren an der Börse besonders.
Warum die Aktie plötzlich durch die Decke geht
Der starke Kursanstieg hat mehrere Ursachen. Erstens überraschte der Auftragseingang die Analysten massiv positiv. Teilweise lagen die Bestellungen rund 30% über den Markterwartungen.
Zweitens profitiert Jenoptik von einem regelrechten KI- und Halbleiterhype. Anleger suchen europaweit nach Unternehmen, die indirekt vom globalen Ausbau von Rechenzentren und Chipfabriken profitieren. Jenoptik erfüllt genau dieses Profil – allerdings mit deutlich kleinerer Marktkapitalisierung als viele internationale Konkurrenten. Dadurch wirken positive Nachrichten besonders stark auf den Kurs.
Drittens honoriert der Markt die strategische Fokussierung. Das Unternehmen hat margenschwächere Bereiche zurückgedrängt und konzentriert sich zunehmend auf wachstumsstarke Hochtechnologie-Anwendungen.
Viel Potenzial, aber auch hohe Erwartungen
Für 2026 erwartet Jenoptik weiterhin Umsatzwachstum im einstelligen Prozentbereich sowie eine EBITDA-Marge von 19 bis 21%. Die Richtung stimmt also eindeutig.
Die langfristigen Treiber wirken ebenfalls attraktiv: KI-Infrastruktur, optische Datenkommunikation, industrielle Automatisierung und moderne Messtechnik dürften in den kommenden Jahren hohe Investitionen auslösen. Gleichzeitig eröffnet die zunehmende Bedeutung europäischer Technologie- und Verteidigungsautonomie zusätzliche Chancen.
Allerdings ist inzwischen viel Optimismus im Kurs eingepreist. In den letzten 13 Monaten haben sich die Papiere verdreifacht. Damit wird die Aktie mittlerweile mit einem deutlichen Bewertungsaufschlag gehandelt. Sollte sich die Dynamik im Halbleitergeschäft abschwächen oder Großaufträge ausbleiben, könnte die Euphorie schnell abkühlen.
Genau darin liegt derzeit der spannende Balanceakt bei Jenoptik: Operativ läuft es so gut wie lange nicht mehr – doch die Börse verlangt inzwischen nahezu Perfektion.
Herzliche Grüße
Rene König
Redaktionsschluss: 17.05.2026 um 07 Uhr[/s]