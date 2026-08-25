ANALYSE
JPMorgan sieht starke Argumente für anhaltenden KI-Investitionszyklus
- JPMorgan erwartet weiter hohe KI-Investitionen
- KI-Monetarisierung verbessert die Investitionsrendite
- Nvidia und AMD profitieren von hoher Nachfrage
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Experten von JPMorgan rechnen nach der Berichtssaison zum zweiten Quartal mit weiterhin hohen KI-Investitionen durch Unternehmen. Die verbesserten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen im Cloud-Bereich und erste Erfolge bei der Monetarisierung von KI-Ausgaben bildeten die Grundlage für einen anhaltenden Investitionszyklus in KI-Infrastruktur, argumentierte Analyst Harlan Sur in einer aktuellen Studie.
Die Ausgangslage im Sektor bleibe daher kurz- bis mittelfristig stark. Aktualisierte Schätzungen implizierten einen Anstieg der Ausgaben um 42 Prozent im zweiten Halbjahr 2026 gegenüber dem ersten Halbjahr, betonte der Experte. Viel davon sei aber im Vorfeld der Ergebnisse für das zweite Quartal schon berücksichtigt worden, sodass sich damit nicht zwangsläufig eine wesentliche Änderung der allgemeinen Einschätzung der KI- und Cloud-Dynamik ergebe.
Es gebe aber zwei wichtige Erkenntnisse aus den zurückliegenden Berichten der Hyperscaler, die eine starke Basis bildeten für Wachstumsdynamik, die über die aktuellen Erwartungen hinausgehe. So zeigten die Unternehmen sowohl erste Anzeichen erfolgreicher Monetarisierung als auch verbesserter Rentabilität ihrer Investitionen in Cloud- und KI-Lösungen. Sur geht davon aus, dass diese Trends sich fortsetzen. Die Nachfrage nach Rechenleistung übersteige weiterhin das verfügbare Angebot.
Dieses Umfeld sorge für ein äußerst aussichtsreiches Nachfrageumfeld für Unternehmen wie Nvidia oder AMD im Bereich der für KI wichtigen Grafikprozessoren. Die Erwartungen an Broadcom und Marvell Technology hätten wegen maßgeschneiderten KI-Beschleunigern (ASICs) Luft nach oben. Micron und Sandisk nennt Sur als wichtigste Profiteure im Speichersegment.
Für die zuvor genannten Unternehmen votiert JPMorgan fast ausschließlich mit "Overweight", nur für AMD steht die Investmentbank aktuell mit "Neutral" an der Seitenlinie. Gemäß der Einstufung "Overweight" geht die US-Bank davon aus, dass sich die Aktie in den kommenden sechs bis zwölf Monaten besser als der jeweilige Sektor entwickeln wird./tih/ag/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie
Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,91 % und einem Kurs von 403,4 auf Tradegate (25. August 2026, 12:24 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um -6,57 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,33 %.
Die Marktkapitalisierung von NVIDIA bezifferte sich zuletzt auf 4,39 Bil..
NVIDIA zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4600 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 300,71USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 280,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 315,00USD was eine Bandbreite von +54,68 %/+74,01 % bedeutet.
Analyst: JPMorgan
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Community Beiträge zu NVIDIA - 918422 - US67066G1040
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"Heftig für den Aktienkurs" - such dir doch endlich ein neues Hobby, bei dem du glücklich werden kannst. hier kannst du es definitiv nicht. Und bevor du hier User weiter belügst: Du hast kein Geld mit deinen Shorts letztes und Anfang des Jahres verdient. Hab doch wenigstens die Cojones, dazu zu stehen.
Du vergleichst jetzt aber keinen Autohersteller mit Nvidia Bild: //img.wallstreet-online.de/smilies/wink.gif und auch wenn nur aufs KGV bezogen: Der 6 Jahresschnitt liegt ja bei knapp 40 oder drüber, wir sind bei so 21 ca.
Wenn es irgendwann einen richtigen Knall am Markt gibt, dann meiner Meinung nach nicht wegen NVIDIA selbst. Dafür werden vermutlich andere Auslöser verantwortlich sein – Rezession, Liquiditätskrise, geopolitische Eskalation oder was auch immer. Natürlich würde dann auch der NVIDIA-Kurs ordentlich in Mitleidenschaft gezogen werden. Aber genau dann wird es interessant: Ein Unternehmen mit extrem hoher Cash-Generierung könnte solche Phasen nutzen, um eigene Aktien massiv zurückzukaufen. Ich glaube kaum, dass Huang etwas dagegen hätte, wenn NVIDIA irgendwann einmal in der Lage wäre, in einer größeren Marktkorrektur beispielsweise 100 Mrd. USD oder mehr für Buybacks einzusetzen.
Und genau darin liegt für mich ein weiterer Unterschied zu vielen früheren Hype-Aktien: NVIDIA braucht nicht ständig neues Kapital vom Markt. Im Gegenteil – das Unternehmen produziert mittlerweile so viel Cash, dass es selbst bei deutlich geringerem Wachstum enorme finanzielle Möglichkeiten hätte.
Wie Nvidia seine eigenen Kunden mit Milliarden Dollars finanziert
www.bilanz.ch/unternehmen/nvidia-und-sk-group-gigantische-ki…