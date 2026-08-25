Kreise/VW-Betriebsratschefin
Vertrauen in Vorstand ist beschädigt
- Cavallo kritisiert beschädigtes Vertrauen in Blume
- Blume fordert Einsparungen und weniger Komplexität
- VW ringt um Zehntausende Stellen und vier Werke
WOLFSBURG (dpa-AFX) - VW-Betriebsratschefin Daniela Cavallo hat den Konzernvorstand um Oliver Blume bei einer Betriebsversammlung in Wolfsburg scharf kritisiert. Das Vertrauen insbesondere in Blume sei beschädigt, sagte Cavallo nach Angaben aus Teilnehmerkreisen im Stammwerk. "Mit einem CEO, der seinen Leuten nicht sagt, was ist, lässt sich nicht arbeiten", sagte Cavallo mit Blick auf die bisherige Kommunikation rund um geplante Sparmaßnahmen.
Blume betonte bei der Versammlung die Notwendigkeit weiterer Sparmaßnahmen. "Wir müssen Komplexität reduzieren, unsere Strukturen konsequent verschlanken und Kosten senken", sagte der VW-Chef in seiner Rede. Das Treffen in der Konzernzentrale war Auftakt für eine Serie von Versammlungen an mehreren VW-Standorten, bei denen der Vorstand der Belegschaft Rede und Antwort stehen soll.
Seit der Ankündigung weiterer Sparzwänge in den vergangenen Monaten wird bei Europas größtem Autobauer um Zehntausende Stellen und vier Werke gerungen. Anfang September folgt eine Aufsichtsratssitzung./bch/DP/stw
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie
Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,41 % und einem Kurs von 73,26 auf Tradegate (25. August 2026, 12:28 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um +1,01 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,62 %.
Die Marktkapitalisierung von Volkswagen (VW) Vz bezifferte sich zuletzt auf 15,12 Mrd..
Volkswagen (VW) Vz zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 5,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,9900 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 106,00EUR. Von den letzten 9 Analysten der Volkswagen (VW) Vz Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 80,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 121,00EUR was eine Bandbreite von +9,14 %/+65,08 % bedeutet.
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Porsche verkauft MHP an Tata. Im ganzen Konzern wird jetzt offenbar alles was nichts mit Autos zu tun hat verkauft um die Restrukturierungen zu bezahlen. Die feinen Consultants aus Ludwigsburg berichten dann nach Indien. Das haben die frueher bestimmt nicht fuer moeglich gehalten. So kann's kommen.
Solange die Sozis in Hannover und die Gewerkschaft da mitreden, wird das nie was.