JPMORGAN stuft SpaceX auf 'Overweight'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für SpaceX mit einem Kursziel von 240 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Die KI-Ambitionen des Weltraumkonzerns von Elon Musk gerieten immer stärker in den Fokus, schrieb Doug Anmuth am Dienstag. Er ist zunehmend optimistisch für den KI-Chatbot Grok. Die im Dezember erwartete Version Grok 5 dürfte einen großen Schritt machen hinsichtlich Leistung und Reichweite./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.08.2026 / 02:35 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.08.2026 / 04:00 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.08.2026 / 02:35 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.08.2026 / 04:00 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die SpaceX Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,64 % und einem Kurs von 117,7EUR auf Tradegate (25. August 2026, 12:29 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Doug Anmuth
Analysiertes Unternehmen: SpaceX
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 240
Kursziel alt: 240
Währung: USD
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Doug Anmuth
Analysiertes Unternehmen: SpaceX
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 240
Kursziel alt: 240
Währung: USD
Zeitrahmen: 12m
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