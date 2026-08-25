Deutz: Kartellamt gibt grünes Licht für Milliarden-Übernahme

An der Börse sorgt der Deal für ein Kursfeuerwerk: Mit einem Plus von mehr als 10 Prozent führt die Deutz-Aktie das MDAX-Ranking an und markiert ein neues Dreimonatshoch.

Für den Kölner Motorenbauer Deutz nimmt die größte Übernahme der Firmengeschichte konkrete Formen an. Das Bundeskartellamt hat den Zusammenschluss mit dem Rüstungszulieferer FFG Flensburger Fahrzeugbau freigegeben und damit eine der letzten formalen Hürden aus dem Weg geräumt.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Vor gut drei Wochen hatten die Aktionäre auf einer außerordentlichen Hauptversammlung mit 99,7 Prozent Zustimmung grünes Licht für die nötige Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage gegeben. Seither legte der Kurs bereits um rund 3,8 Prozent zu. Finanziert wird der 1,6 Milliarden Euro schwere Deal unter anderem über eine Kapitalerhöhung von 600 Millionen Euro.

FFG ist ein mittelständisches Rüstungs- und Technologieunternehmen und gilt als wichtiger Partner der Bundeswehr sowie internationaler Streitkräfte. Kerngeschäft sind Wartung, Überholung und Reparatur gepanzerter Gefechts-, Unterstützungs- und Transportfahrzeuge sowie die Modernisierung älterer Flotten. Zum Portfolio zählen auch eigene Systeme wie der Transportpanzer ACSV G5 und die Panzerplattform WiSENT.

Das Kaufabkommen wurde bereits am 9. Juli unterzeichnet. Bezahlt wird teils in bar, teils in neuen Deutz-Aktien, die FFG-Eigentümerfamilien sollen dadurch mit bis zu 29,9 Prozent zum neuen Ankeraktionär werden. Der Vollzug ist für Ende 2026 oder Anfang 2027 geplant, rund 1.100 FFG-Beschäftigte wechseln im Zuge der Transaktion zu Deutz.

Rückenwind liefern zudem die vor zwei Wochen veröffentlichten Halbjahreszahlen: Der Umsatz stieg um 10,7 Prozent auf 1,1 Milliarden Euro, das bereinigte EBIT kletterte um 43,1 Prozent auf 79,7 Millionen Euro. Der Vorstand bestätigte die Jahresprognose und stellte das obere Ende der Spanne von 2,3 bis 2,5 Milliarden Euro Umsatz in Aussicht.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

Die Deutz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +9,26 % und einem Kurs von 11,33EUR auf Tradegate (25. August 2026, 13:01 Uhr) gehandelt.





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