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    Chips sind nur die halbe Story

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    Die Pelosis setzen Millionen auf Intel – doch die größere Wette steckt woanders

    Paul Pelosi setzt nicht nur auf Intel. Die größere Position steckt in einem Unternehmen, das auf einen der größten Engpässe des KI-Booms zielt.

    Für Sie zusammengefasst
    • Pelosi setzt auf Intel und Bloom im KI-Boom
    • Bloom profitiert vom Strombedarf der KI-Zentren
    • Intel profitiert vom Ausbau der KI-Infrastruktur
    • Report: Achtung, Korrektur!
    Chips sind nur die halbe Story - Die Pelosis setzen Millionen auf Intel – doch die größere Wette steckt woanders
    Foto: Jacquelyn Martin - AP

    Nancy Pelosis jüngste Finanzoffenlegung zeigt neue Millionenwetten auf zwei Seiten des KI-Booms: Chips und Strom. Laut den beim US-Repräsentantenhaus eingereichten Unterlagen kaufte ihr Ehemann Paul Pelosi Aktien und langfristige Call-Optionen auf Intel und Bloom Energy. Besonders groß fällt die Position bei Bloom aus: Insgesamt wurden 15.000 Aktien und 200 Call-Optionen mit Laufzeit bis Juni 2027 offengelegt. Der gemeldete Wert der Bloom-Positionen liegt laut Stocktwits zwischen 3 und 12 Millionen US-Dollar.

    Die Transaktionen sind deutlich offensiver als ein einfacher Aktienkauf. Bei Bloom wurden zweimal jeweils 100 Call-Optionen mit einem Ausübungspreis von 100 US-Dollar erworben. Hinzu kamen zunächst 10.000 Aktien und wenige Tage später weitere 5.000 Stück. Bloom Energy profitiert vom steigenden Strombedarf der KI-Rechenzentren: Das Unternehmen liefert Brennstoffzellensysteme, mit denen große Kunden Strom direkt vor Ort erzeugen können. Im zweiten Quartal sprang der Umsatz um 166 Prozent auf den Rekordwert von 1,07 Milliarden US-Dollar. Gleichzeitig hob das Management die Jahresprognose auf 3,9 bis 4,2 Milliarden US-Dollar an.

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    Auch Intel landete erneut im Pelosi-Portfolio. Am 24. Juli wurden 10.000 Aktien im Wert zwischen 500.001 und einer Million US-Dollar gekauft. Dazu kamen 50 Call-Optionen mit einem Ausübungspreis von 50 US-Dollar und Laufzeit bis zum 17. Juni 2027, deren gemeldeter Wert zwischen 250.001 und 500.000 US-Dollar liegt. Intel hatte zuletzt ebenfalls Rückenwind aus dem KI-Geschäft: Der Quartalsumsatz stieg um 25 Prozent auf 16,1 Milliarden US-Dollar, während der Umsatz im Bereich Rechenzentren und KI um 59 Prozent zulegte.

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    Die beiden Wetten setzen damit auf unterschiedliche Engpässe des KI-Ausbaus. Intel liefert Rechenleistung und versucht gleichzeitig, sein Foundry-Geschäft wieder aufzubauen. Bloom Energy setzt auf die andere Seite der Gleichung: den enormen Strombedarf neuer Rechenzentren. Genau dort könnte der Engpass zunehmend vom Chip zur Energieversorgung wandern.

    Die Offenlegung selbst ist allerdings kein Kauf von Nancy Pelosi persönlich und auch kein Beleg für Insiderwissen. Die Transaktionen sind in den Unterlagen ihrem Ehepartner zugeordnet. Für Anleger bleibt dennoch bemerkenswert, wie deutlich die Familie mit Aktien und langfristigen Optionen auf zwei Unternehmen setzt, die von der nächsten Phase des KI-Infrastrukturbooms profitieren könnten.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurGina Moesing
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