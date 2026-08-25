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    Ascory Bank: Starkes Halbjahr 2026 – Vorstand neu aufgestellt

    Die Ascory Bank setzt ihren Wachstumskurs fort: Starke Zahlen, solide Kapitalquote und ein erweitertes Managementteam bilden das Fundament für ambitionierte Ziele bis 2028.

    Ascory Bank: Starkes Halbjahr 2026 – Vorstand neu aufgestellt
    Foto: adobe.stock.com
    • Die Ascory Bank erzielte im ersten Halbjahr 2026 ein Ergebnis vor Steuern von 1,8 Mio. EUR und bestätigte damit die erfolgreiche Transformation; für das Gesamtjahr wird weiterhin ein Ergebnis von rund 3 Mio. EUR erwartet.
    • Das Kundengeschäft wuchs deutlich: Die bilanziellen Kreditforderungen stiegen um 5 % auf 507 Mio. EUR, das wirtschaftliche Kreditexposure um rund 15 % auf 554 Mio. EUR.
    • Die Kundeneinlagen erhöhten sich von 923 Mio. EUR Ende 2025 auf 953 Mio. EUR und sichern eine solide Refinanzierungsbasis für weiteres Wachstum.
    • Die harte Kernkapitalquote (CET1) lag zum 30. Juni 2026 trotz des starken Neugeschäfts bei komfortablen rund 19 % und damit deutlich über den regulatorischen Anforderungen.
    • Zum 1. Oktober 2026 wird der Vorstand von zwei auf drei Mitglieder erweitert: Matthias Wargers bleibt CEO, Daniel Piatek wird CRO und Kai Friedrichs übernimmt als COO/CIO IT und Banking Operations.
    • Die Bank fokussiert sich künftig auf Fintech, Energy Transition und Leveraged Finance und will bis 2028 unter anderem eine Eigenkapitalrendite von über 10 %, eine Cost-Income-Ratio unter 65 % und eine CET1-Quote von über 15 % erreichen.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Halbjahresabschluss, bei Ascory Bank ist am 31.08.2026.

    Der Kurs von Ascory Bank lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 2,4100EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,84 % im Plus.


    Ascory Bank

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