Stabilus Aktie mit starker Tagesperformance - 25.08.2026

Mit einer Performance von +4,99 % konnte die Stabilus Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

Stabilus ist ein globaler Marktführer in der Bewegungssteuerung mit innovativen Lösungen und starker Marktpräsenz.

Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von Stabilus in den letzten drei Monaten Verluste von -7,20 % verkraften.

Allein seit letzter Woche ist die Stabilus Aktie damit um +8,82 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +28,63 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Stabilus -18,98 % verloren.

Während Stabilus heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der SDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +1,17 %. Damit gehört Stabilus heute zu den auffälligeren Werten.

Stabilus Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +8,82 % 1 Monat +28,63 % 3 Monate -7,20 % 1 Jahr -30,42 %

Informationen zur Stabilus Aktie

Stand: 25.08.2026, 13:00 Uhr

Es gibt 25 Mio. Stabilus Aktien. Damit ist das Unternehmen 431,26 Mio.EUR € wert.

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Ob die Stabilus Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Stabilus Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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