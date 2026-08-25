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    Silberpreis

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    Silberpreis bricht ein jetzt 67,92 USD

    Silber bricht ein und fällt auf 67,92 USD.

    Silberpreis - Silberpreis bricht ein jetzt 67,92 USD
    Foto:
    Heftiger Druck auf Silber: Das Edelmetall sinkt -1,52 % auf 67,92USD und markiert damit einen spürbaren Rücksetzer.

    Silber Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +3,23 %
    1 Monat +15,86 %
    3 Monate -12,88 %
    1 Jahr +74,86 %

    Zur Veranschaulichung: Vor 5 Jahren notierte Silber bei 23,74899USD. Aus einer Anlage von 10.000USD wäre bis heute bei einem Kurs von 67,92USD ein Wert von 28.601,0USD geworden – ein Gewinn von +186,01 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Konsolidierung von Silber um 70 Dollar und die mögliche Überwindung des Widerstands bei 71 Dollar. Einige erwarten nach wiederholten Tests einen dynamischen Ausbruch und steigende Kurse, andere sehen auf dem hohen Niveau Rückschlagrisiken. Als fundamentale Treiber werden Fed-Geldmengenausweitung und vermutete Verzerrungen durch Papiersilber genannt; zugleich gilt Silber als besonders abhängig von der Goldentwicklung. Steigende HUI-, GDX- und GDXJ-Indizes werden positiv bewertet.

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    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Silber eingestellt.

    Zur Silber Diskussion

    Informationen zu Silber

    Über Jahrhunderte war Silber Zahlungsmittel und Wertanlage. Heute beeinflussen industrielle Innovationen, Minenproduktion und geopolitische Entwicklungen den Preis. Anleger sehen Silber zunehmend als nachhaltige Beimischung.

    ETCs auf Silber

    ETF Strategie Replikation Hebel TER Letzter Kurs Perf. %
    Gold Bullion Securities
    		Long Vollständig 1 0,40 362,85EUR -0,21 %
    XETRA Gold
    		Long Vollständig 1 0,36 127,81EUR -0,30 %
    db Physical Gold ETC Euro Hedged
    		Long Vollständig 1 0,59 260,16EUR -0,31 %
    Xtrackers Physical Silver EUR Hedged ETC
    		Long Vollständig 1 0,75 346,50EUR -0,95 %
    Platin Index Zertifikat Open-End (DBETC)
    		Long Vollständig 1 0,75 94,99EUR -1,13 %
    Silber Index Zertifikat Open-End (DBETC)
    		Long Vollständig 1 0,45 543,85EUR -1,02 %
    Xtrackers Physical Gold ETC (EUR) der DB ETC plc
    		Long Vollständig 1 0,29 380,50EUR -0,31 %
    Gold Index Zertifikat Open-End (iShares plc)
    		Long Vollständig 1 0,25 77,08EUR -0,19 %
    EUWAX Gold
    		Long 1 0,00 128,01EUR -0,64 %
    WisdomTree Copper 1x Daily Short
    		Short Sampling 1 0,98 8,399EUR -0,01 %

    Ob ein Investment in Silber sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Silber berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Silber-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.

    Silber

    -1,28 %
    +3,23 %
    +15,86 %
    -12,88 %
    +74,86 %
    +182,48 %
    +186,01 %
    +266,50 %
    +317,68 %
    ISIN:XD0002746952WKN:CG3AB1




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