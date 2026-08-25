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    Die heimelige Lebenssimulation Animula Nook präsentiert auf der gamescom 2026 eine neue Beta-Version - spielbare Hands-on-Demos am Stand von Tencent Games

    Die heimelige Lebenssimulation Animula Nook präsentiert auf der gamescom 2026 eine neue Beta-Version - spielbare Hands-on-Demos am Stand von Tencent Games
    Foto: Meta Platforms

    Das Studio LilliLandia Games lädt Spieler dazu ein, ganz klein zu werden und im August in Köln Minietopia, eine magische Miniaturwelt, zu erkunden

    GUANGZHOU, China, 25. August 2026 /PRNewswire/ -- Auf der gamescom 2026 (26.–30. August, Koelnmesse, Köln) präsentiert LilliLandia Games erstmals eine neue Beta-Version von Animula Nook, dem gemütlichen Lebenssimulationsspiel, in dem sich die Spieler verkleinern, um in einer magischen Miniaturwelt namens Minietopia zu leben.

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    Key Visual for gamescom 2026

     

    Sehen Sie sich hier den gamescom-Trailer an, um einen genaueren Einblick in den dynamischen Tag-Nacht-Zyklus von Minietopia und die zahlreichen neuen Optionen zur Charakteranpassung zu erhalten, die in der neuesten Beta-Version enthalten sind!

    In Animula Nook bauen Spieler Gehöfte, sammeln natürliche Elemente wie Sonnenlicht in Flaschen und schließen Freundschaft mit winzigen Kreaturen, die sich auf Alltagsgegenständen wie Computertischen tummeln. Als winzige Entdecker, die sich durch überdimensionale Umgebungen bewegen, verwandeln die Spieler alltäglichen Krimskrams in Miniaturhäuser, Cafés und Gärten. Seit Beginn der Anmeldung zum Spieltest im Februar 2026 hat Animula Nook über 10 Millionen Voranmeldungen gesammelt.

    Die neue Beta-Version wird in Halle 08.1, Stand A-051 / B-050, für die Öffentlichkeit spielbar sein. Diese Version bringt eine umfassende Verbesserung der Grafik, der Materialien, des Rendering-Verfahrens und der Charakteranimationen mit sich. Die Spieler können eine verfeinerte und gemütlichere Version des Schreibtischs, der Fensterbank und der Wupa-Wald-Bereiche erleben, neue Minies (Bewohner) kennenlernen und neue Möbel sowie Outfits entdecken. Bei jeder Hands-on-Session können Besucher die Miniaturatmosphäre genießen, Outfits anpassen, Fotos schießen und diese winzige Welt auf eigene Faust erkunden. Wer an der Vor-Ort-Aktivität teilnimmt, hat außerdem die Chance, an einer Verlosung teilzunehmen und exklusive Animula-Nook-Fanartikel zu gewinnen.

    Über die Hands-on-Demo hinaus sind Besucher eingeladen, durch ein vollständig thematisch gestaltetes Stand-Erlebnis in die bezaubernde Welt von Minietopia einzutauchen. Eine immersive Nachbildung der ikonischen Miniaturwelt des Spiels bildet den Rahmen – komplett mit einem vier Meter hohen aufblasbaren Wupa, Fotomotiven zum Sofortabzug, thematischer Musik und interaktiven Aktivitäten, die die gemütliche Atmosphäre von Animula Nook zum Leben erwecken. Fans, die an den Aktivitäten vor Ort teilnehmen, haben zudem die Chance, an einer Verlosung teilzunehmen und exklusive Animula-Nook-Fanartikel in limitierter Auflage zu gewinnen.

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