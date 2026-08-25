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    Vom Krisenstaat zum Star

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    Dieses EU-Land hat seine Schulden in 15 Jahren um zwei Drittel gesenkt

    Vor wenigen Jahren noch Sorgenkind der Eurozone, heute hat Irland seine Schuldenquote drastisch reduziert und wird am Anleihemarkt fast wie Deutschland behandelt. Wie das gelungen ist.

    Für Sie zusammengefasst
    • Irland senkte die Schuldenquote auf rund 33 Prozent
    • Wachstum und Konzerne brachten hohe Steuereinnahmen
    • Irische Anleihen werden fast wie deutsche gehandelt
    • Report: Achtung, Korrektur!
    Vom Krisenstaat zum Star - Dieses EU-Land hat seine Schulden in 15 Jahren um zwei Drittel gesenkt
    Foto: wO-KI

    Als Irland während der europäischen Schuldenkrise unter den Rettungsschirm musste, schien die Zukunft des Landes ungewiss. Die Immobilienblase war geplatzt, mehrere Banken standen vor dem Zusammenbruch und die Staatsfinanzen gerieten außer Kontrolle. Die Renditen irischer Staatsanleihen schossen zeitweise auf über 14 Prozent – Anleger verlangten enorme Risikoprämien für das Vertrauen in den irischen Staat.

    Gut 15 Jahre später ist das Bild kaum wiederzuerkennen. Irland hat eine der beeindruckendsten finanzpolitischen Kehrtwenden Europas hingelegt. Die Staatsverschuldung wurde massiv reduziert, die Kreditwürdigkeit des Landes ist zurückgekehrt – und irische Staatsanleihen werden von Investoren inzwischen fast auf Augenhöhe mit deutschen Bundesanleihen gehandelt.

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    Der wohl eindrucksvollste Beleg für den Wandel ist die Entwicklung der Schuldenquote. Auf dem Höhepunkt der Krise lag die irische Staatsverschuldung bei mehr als 120 Prozent der Wirtschaftsleistung. Heute bewegt sie sich nur noch im Bereich von rund 33 Prozent des Bruttoinlandsprodukts.

    Damit hat Irland seine Schuldenquote innerhalb von etwa 15 Jahren um rund zwei Drittel reduziert. Während viele europäische Länder ihre Verschuldung seit der Finanzkrise kaum zurückführen konnten oder sogar weiter erhöht haben. Zum Vergleich: Italien lag die Quote 2012 bei etwa 123 Prozent des BIP und ist heute bei 139 Prozent, in Frankreich ging es von 90 Prozent auf 116 Prozent hoch. Immerhin gelang auch Deutschland eine Reduktion von etwa 82 Prozent auf 63,5 Prozent (2025), wenn auch nicht in dem Ausmaß wie in Irland.

    Der Erfolg hat mehrere Gründe. Irland profitierte zunächst von einem kräftigen Wirtschaftswachstum. Da die Schuldenquote immer im Verhältnis zur Wirtschaftsleistung berechnet wird, kann eine wachsende Volkswirtschaft die Belastung automatisch reduzieren. Gleichzeitig konnte der Staat dank hoher Steuereinnahmen in den vergangenen Jahren Haushaltsüberschüsse erzielen und Schulden abbauen.

    Eine besondere Rolle spielt dabei die Ansiedlung großer internationaler Konzerne. Unternehmen wie Apple, Microsoft, Google oder Pfizer nutzen Irland wegen seiner niedrigen Unternehmenssteuer und haben dort wichtige europäische Standorte aufgebaut. Diese Unternehmen sorgen für hohe Investitionen, Arbeitsplätze und Steuereinnahmen. Trotzdem bleibt der fiskalische Fortschritt unübersehbar. Irland verfügt heute über finanzielle Spielräume, von denen viele andere europäische Staaten nur träumen können.

    Besonders deutlich zeigt sich die Veränderung am Markt für Staatsanleihen. Während Anleger während der Eurokrise zweistellige Renditen verlangten, sind zehnjährige irische Staatsanleihen heute nur noch mit einer Rendite von ungefähr drei Prozent ausgestattet. Der Unterschied zu deutschen Bundesanleihen ist inzwischen gering.

    Der Renditeaufschlag – der sogenannte Spread – liegt meist nur noch bei wenigen Zehntelprozentpunkten. Zehnjährige Bundesanleihen rentieren aktuell bei 3,22 Prozent, während vergleichbare irische Bonds 3,37 Prozent einbringen. Rein auf die Schuldenquote bezogen steht Irland heute sogar besser da als Deutschland. Die Quote von 33 Prozent ist nur etwa halb so hoch wie das deutsche Niveau.

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    Trotzdem bleiben deutsche Bundesanleihen der wichtigste Referenzmarkt Europas. Deutschland verfügt über die größere Volkswirtschaft, einen riesigen Anleihemarkt und gilt weiterhin als sicherster Schuldner der Eurozone.

    Doch die Entwicklung Irlands zeigt, wie stark sich die Wahrnehmung eines Staates an den Kapitalmärkten verändern kann. Ein Land, dessen Staatsanleihen noch vor 15 Jahren als Kriseninvestment galten, ist innerhalb einer Generation zu einer der stabilsten Adressen Europas geworden. Die irische Geschichte zeigt, dass es durchaus möglich ist, mit Reformen, Wachstum und glaubwürdiger Finanzpolitik (und etwas Glück) hohe Schulden konsequent abzubauen.

    Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurIngo Kolf
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