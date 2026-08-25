Volkswagen: 140.000 Stellen stehen jetzt auf der Kippe!

Bei einer Ansprache vor Tausenden Beschäftigten im Volkswagen-Stammwerk in Wolfsburg sagte Konzernchef Oliver Blume am Dienstag, die Maßnahmen seien notwendig, weil die Fixkosten des Autobauers rund 30 Prozent über denen seiner Wettbewerber lägen. Die häufig genannte Zahl von zusätzlich 50.000 weltweit abzubauenden Stellen sei dabei lediglich eine theoretische Berechnung und kein festgelegtes Ziel, so der Konzernchef.

Damit verschärft sich der Konflikt über den laufenden Konzernumbau, der das Verhältnis zwischen Management und Belegschaft bereits erheblich belastet.

Mehr als die Hälfte der geplanten Stellenstreichungen werden in Deutschland vorgenommen.

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"Unser Zukunftsplan ist das größte Transformationsprogramm in der Geschichte unseres Unternehmens", sagte Blume. "Jetzt muss sich jeder daran beteiligen."

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Die Arbeitnehmerseite bleibt kämpferisch. Betriebsratschefin Daniela Cavallo erklärte am Dienstag in einer separaten Stellungnahme, das Vertrauen in das Management und insbesondere in den Vorstandschef sei "beschädigt – nicht irreparabel, aber beschädigt."

Die Spannungen waren bereits vor dem Treffen groß. IG-Metall-Chefin Christiane Benner bezeichnete Blumes Forderung, die Kosten zu senken und die operative Marge auf 9 Prozent zu steigern, als "Wolkenkuckucksheim." Ein örtlicher Gewerkschaftsführer warnte am Montag, die Arbeitnehmerseite sei bereit, Streiks in Betracht zu ziehen, sollte Blume seine Pläne nicht zurücknehmen.

Auch von oben wächst der Druck. Porsche SE, die Holdinggesellschaft der milliardenschweren Familien Porsche und Piëch, die Volkswagen kontrolliert, hat das Management aufgefordert, schneller voranzugehen.

Volkswagens Ergebnis wird durch rückläufige Verkäufe in China, hohe Kosten in Deutschland und nicht ausgelastete Werke belastet. Dadurch hat der Konzern gegenüber einigen Wettbewerbern einen Kostennachteil von rund 30 Prozent. Insgesamt sollen mindestens 10 Milliarden Euro an Kosten eingespart werden.

Das Management müsse den Beschäftigten an allen deutschen Standorten eine Perspektive für ihre Arbeitsplätze bieten, forderte Volkswagen-Betriebsratschefin Daniela Cavallo am späten Montagabend in Hannover.

Die Arbeitnehmerseite warnt, dass bis zu 140.000 Arbeitsplätze gefährdet sein könnten. In diese Rechnung fließen rund 50.000 bereits in Deutschland vereinbarte Stellenstreichungen ein, weitere 50.000 Arbeitsplätze, deren Abbau das Management weltweit als möglicherweise notwendig bezeichnet hat, sowie rund 40.000 Stellen an vier deutschen Standorten, deren langfristige Zukunft ungewiss ist.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

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