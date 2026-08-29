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    Gewinner der Börsengeschichte

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    Kaum ein Deutscher kennt diese Heißzeit-Aktie – Sie brachte +3.923.693% Rendite!

    Der US-amerikanische Anbieter von Klimalösungen Trane Technologies gilt als Profiteur des Klimawandels. Die Buy-and-Hold-Gesamtrendite liegt bei beeindruckenden 3.923.693,49 Prozent. Die Details.

    Gewinner der Börsengeschichte - Kaum ein Deutscher kennt diese Heißzeit-Aktie – Sie brachte +3.923.693% Rendite!
    Foto: Christoph Hardt/Geisler-Fotopress - Geisler-Fotopress

    Hätte man am 31. Dezember 1925 einen US-Dollar in die Aktien des US-amerikanischen Anbieter von Klimalösungen Trane Technologies investiert, die Anteile bis zum 29. Dezember 2023 gehalten und alle Dividenden reinvestiert, wäre die Anlage theoretisch auf 39.238 US-Dollar angewachsen. Dies entspricht einer kumulierten Buy-and-Hold-Gesamtrendite von beeindruckenden 3.923.693,49 Prozent.

    Trane Technologies

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    Damit zählt Trane Technologies zu den 30 US-Aktien mit der höchsten Buy-and-Hold-Rendite. Zu diesem Ergebnis kommt eine Untersuchung des US-Finanzprofessors Hendrik Bessembinder. Er analysierte die langfristigen Renditen von 29.078 US-Aktien. Grundlage der Untersuchung war die umfangreiche Datenbank des Center for Research in Security Prices (CRSP) der Universität Chicago. Diese Datenbank ist eine der renommiertesten Quellen für historische Kurs-, Rendite- und Marktdaten zu US-Wertpapieren.

    Für die Rangliste berechnete Bessembinder, wie sich eine hypothetische Anlage von einem US-Dollar entwickelt hätte. Ausgangspunkt war grundsätzlich der 31. Dezember 1925. Ging ein Unternehmen erst später an die Börse oder waren Kursdaten erst zu einem späteren Zeitpunkt verfügbar, diente dieses Datum als Beginn. Die Aktien wurden bis zum 31. Dezember 2023 gehalten und alle Dividenden reinvestiert. Die Analyse bildet damit die vollständige Buy-and-Hold-Rendite einschließlich sämtlicher wiederangelegter Ausschüttungen ab.

    Trane Technologies entwickelt energieeffiziente Klima- und Kühlsysteme für Gebäude, Industrie und Transport. Zum Konzern gehören die Marken Trane und Thermo King. Das Unternehmen profitiert von steigenden Temperaturen, strengeren Effizienzvorgaben und der wachsenden Nachfrage nach moderner Kühltechnik. Damit zählt Trane Technologies zu den langfristigen Gewinnern des weltweiten Klimawandels.

    Übrigens landete Altria mit 265,5 Millionen Prozent Rendite auf Platz eins von Bessembinders Studie, gefolgt von Vulcan Materials mit 39,3 Millionen Prozent, Kansas City Southern mit 36,2 Millionen Prozent, General Dynamics mit 22 Millionen Prozent und Boeing mit 21,2 Millionen Prozent.

    Die beeindruckende Wertentwicklung ist jedoch keine Garantie für zukünftige Erfolge. Marktbedingungen können sich rasch verändern und es können neue Risiken auftreten. Wie sich die Aktie von Trane Technologies künftig entwickeln wird, ist daher ungewiss.

    Laut S&P Global Market Intelligence raten derzeit tatsächlich 13 von 24 Analysten zum Kauf der Aktie. Elf raten zum Halten. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 526,99 US-Dollar.

    Übrigens: Trane Technologies hat im S&P Global Sustainability Rating (Stand: September 2025) einen starken ESG- und CSA-Score von 74 von 100 Punkten erzielt. Damit beweist der Konzern eine führende Nachhaltigkeitsleistung im Sektor 'Building Products'.

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    Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurFerdinand Hammer
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