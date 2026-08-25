Zodiac Gold - Neue Ziele erweitern Explorationsmodell des Goldprojekts Todi

Zodiac Gold (TSX.V: ZAU; FSE: K19; OTCQB: ZAUIF) meldet vielversprechende Explorationsfortschritte von seinem Flaggschiffprojekt Todi in Liberia. Aktuelle Schlitz- und Grabenproben bestätigen weitere Goldmineralisierungen im Zielgebiet Feh Feh innerhalb des 16 Kilometer langen Monterra-Trends. Zudem hat das Unternehmen neue goldführende Strukturen entdeckt, die teilweise außerhalb des bisher durch Bodengeochemie definierten Korridors liegen. Dies deutet auf ein erhebliches Erweiterungspotenzial des bestehenden Explorationsmodells hin.

Starke Goldabschnitte im Zielgebiet Feh Feh

Im Rahmen eines 3.600 Meter umfassenden Grabenprobenprogramms hat Zodiac Gold bislang 20 Gräben zwischen den Zielen Ben Ben und Feh Feh abgeschlossen. Die systematische Untersuchung des Monterra-Trends lieferte am Feh-Feh-Ziel aufschlussreiche Resultate:

Graben FFT002: 23 Meter mit 0,68 g/t Gold, inklusive 12 Meter mit 1,16 g/t Gold.

inklusive 12 Meter mit 1,16 g/t Gold. Graben FFT001: 27 Meter mit 0,19 g/t Gold, inklusive 1 Meter mit 1,13 g/t Gold.

Diese Ergebnisse ergänzen die positiven Daten früherer Arbeiten an den Zielen Ben Ben und Lewis, wo bereits Abschnitte von 30 Metern mit über 1 g/t Gold gemeldet wurden. Zodiac Gold prüft nun Standorte für weitere Gräben, um die Ausdehnung der Mineralisierung bei Feh Feh und naheliegenden ungetesteten Bodenanomalien zu verfolgen.

Neue Entdeckungen außerhalb des bekannten Trends

Für die Skalierbarkeit des Projekts besonders relevant ist die Identifikation neuer Abbaustellen lokaler Goldschürfer (Artisanal Miner), die Explorationsunternehmen oft als direkte Wegweiser für oberflächennahe Goldvorkommen dienen. Diese liegen teilweise deutlich abseits der etablierten geochemischen Anomalien des Monterra-Trends, was Investoren ein starkes Signal dafür liefert, dass das mineralisierte System weitaus größer sein dürfte als im bisherigen Modell angenommen.

Hervorzuheben ist das Gebiet Gbolomine, rund 800 Meter südlich der Lewis-Bodenanomalie. Kanalproben aus zwei separaten Gruben ergaben hier vielversprechende Werte, darunter 5 Meter mit 1,54 g/t Gold. Die Lage dieser Vorkommen außerhalb der bisher genutzten Bodenflächen bietet neue Ansatzpunkte (Vektoren) für zukünftige Kartierungen und Grabenarbeiten, aus denen sich neue Bohrziele entwickeln lassen.

Weitere handwerkliche Abbaustellen wurden unter anderem am Lewis-North-Trend und am Marine-Ziel, das beachtliche 1.450 Meter nordöstlich von Ben Ben liegt, identifiziert. Diese große räumliche Distanz unterstreicht das weitläufige Ausmaß des mineralisierten Systems. Das Unternehmen wertet derzeit einen umfassenden Datensatz von mehr als 1.300 Bodenproben aus. Diese detaillierten geochemischen Analysen sollen wertvolle Aufschlüsse über die geologische Struktur liefern, um die wahre Dimension und wirtschaftliche Bedeutung dieser neuen Zonen fundiert einzuordnen.

CEO David Kol hob hervor, dass das Goldpotenzial bei Todi nicht auf ein einzelnes Ziel beschränkt sei. Die parallele Exploration von Zielen wie Arthington, Ben Ben, Feh Feh und Lewis – bei gleichzeitiger Generierung völlig neuer Zielgebiete – unterstreicht das distriktweite Ausmaß des Todi-Projekts.

Keine Rohstoff-News von Goldinvest.de mehr verpassen!

Disclaimer