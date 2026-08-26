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    Vor den Zahlen

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    Marvell-Aktie 2026 schon 179 % im Plus – Analyst erwartet noch mehr

    Marvell legt in diesem Jahr eine erstaunliche Rallye hin. Die anstehenden Quartalszahlen und der Google-Deal könnten bereits zum nächsten Kurstreiber werden.

    Vor den Zahlen - Marvell-Aktie 2026 schon 179 % im Plus – Analyst erwartet noch mehr
    Foto: Dall-E

    Die Aktie von Marvell Technology gehört 2026 zu den spektakulärsten Gewinnern an der Wall Street. Seit Jahresbeginn ist der Kurs um 179 Prozent gestiegen und damit nahezu auf das Dreifache. Doch nach Einschätzung von Wells Fargo könnte die Rallye noch längst nicht beendet sein.

    Die US-Investmentbank bestätigt ihre "Overweight"-Einstufung für den Chiphersteller und erhöht das Kursziel deutlich von 240 auf 310 US-Dollar.

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    Analyst Aaron Rakers sieht Marvell dabei nicht lediglich als weiteren Profiteur des KI-Booms. Das Unternehmen könne sich unabhängig vom allgemeinen Halbleiterzyklus überdurchschnittlich entwickeln. Langfristig hält Wells Fargo ein Umsatzwachstum von 15 bis 20 Prozent pro Jahr für möglich. Gleichzeitig könnten steigende Skaleneffekte die bereits starken operativen Margen weiter verbessern.

    Vor den Zahlen steigt die Spannung

    Der nächste entscheidende Impuls für die Aktie steht bereits unmittelbar bevor. Marvell wird am Donnerstag, den 27. August, nach US-Börsenschluss seine Zahlen für das zweite Geschäftsquartal veröffentlichen. Nach dem enormen Kursanstieg der vergangenen Monate dürften Umsatz, Gewinn und vor allem der Ausblick des Managements genauestens unter die Lupe genommen werden.

    Die Erwartungen sind entsprechend hoch. Von LSEG befragte Analysten rechnen mit einem Quartalsumsatz von 2,709 Milliarden US-Dollar. Das wäre ein Plus von 35 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Der Gewinn je Aktie soll gleichzeitig um knapp 38 Prozent auf 0,92 US-Dollar steigen.

    Auch für das gesamte Geschäftsjahr sind die Erwartungen ambitioniert. Sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn je Aktie prognostiziert der Analystenkonsens ein Wachstum von mehr als 40 Prozent.

    Google-Deal eröffnet neue Wachstumsfantasie

    Zusätzlichen Rückenwind liefert eine neue Vereinbarung mit Google. Marvell hatte in der vergangenen Woche einen Deal zur Entwicklung maßgeschneiderter Chips für den Technologiekonzern bekannt gegeben. Für Wells Fargo ist die Kooperation ein bedeutender zusätzlicher positiver Faktor.

    Rakers sieht inzwischen einen möglichen Weg zu einem Gewinn je Aktie von mehr als elf US-Dollar im Geschäftsjahr 2029. Damit könnte Marvell in den kommenden Jahren deutlich stärker wachsen, als es der heutige Gewinn noch vermuten lässt.

    Wall Street setzt mehrheitlich auf weiter steigende Kurse

    Auch andere Analysten an der Wall Street teilen die Zuversicht von Wells Fargo. Von 44 Analysten, die Marvell beobachten, empfehlen laut LSEG 38 die Aktie zum Kauf oder stufen sie sogar mit "Strong Buy" ein.

    Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurPascal Grunow
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