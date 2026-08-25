AKTIEN IM FOKUS
Adidas und Puma ins Minus gerutscht - Dick's belastet auch Nike
- Dick's senkt nach Foot-Locker-Übernahme Prognose
- Adidas, Puma und Nike geraten an der Börse unter Druck
- Rabatte nehmen zu, weil Verbraucher genauer hinschauen
FRANKFURT/NEW YORK (dpa-AFX) - Schlechte Nachrichten aus den USA haben am Dienstag im Sportartikelsektor die Anleger verstimmt. Der Einzelhändler Dick's Sporting Goods senkte kurz nach der Übernahme der Sportschuhkette Foot Locker seine Jahresprognose, was sich auch bei den Aktien anderer Hersteller bemerkbar machte.
Zuvor im Plus sackten die Kurse von Adidas und Puma nach der Nachricht mit bis zu 1,1 Prozent in die Verlustzone ab. Nike verloren in den USA vorbörslich fast zwei Prozent und die Titel von Dick's brachen um 14 Prozent ein.
Das US-Unternehmen erwartet nun für das laufende Geschäftsjahr einen Nettoumsatz, der mit einer Spanne von 21,9 bis 22,2 Milliarden US-Dollar unter der früheren Prognose liegt. Ausschlaggebend für die Anpassung des Ausblicks war ein Schwäche der Handelskette Foot Locker, die auch Sportschuhe von anderen Herstellern wie etwa Nike vertreibt.
Dick's bekam es außerdem zu spüren, dass die US-Verbraucher aktuell bei ihren Ausgaben genauer hinschauen. Konzernchef Ed Stack von Dick's erwähnte zunehmende Rabattaktionen, die den Wettbewerb verschärft hätten./tih/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Nike (B) Aktie
Die Nike (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,86 % und einem Kurs von 33,95 auf Tradegate (25. August 2026, 13:49 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Nike (B) Aktie um +3,26 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,76 %.
Die Marktkapitalisierung von Nike (B) bezifferte sich zuletzt auf 40,90 Mrd..
Nike (B) zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 1,6400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,0200 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 53,00USD. Von den letzten 6 Analysten der Nike (B) Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 40,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 72,00USD was eine Bandbreite von +17,99 %/+112,39 % bedeutet.
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Mag sein, aber Nike ist vom KGV her immer noch rund ein Drittel teurer. Die waren an ihrem Hoch exorbitant teuer
Wer sich mit Adidas beschäftigt, muss tiefer blicken, als nur auf die Kursperformance zu achten.
Mit 639 Stück zu 148,65€ rein, könnte eine kleine technische Erholung geben spätestens morgen.