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    AKTIEN IM FOKUS

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    Adidas und Puma ins Minus gerutscht - Dick's belastet auch Nike

    Für Sie zusammengefasst
    • Dick's senkt nach Foot-Locker-Übernahme Prognose
    • Adidas, Puma und Nike geraten an der Börse unter Druck
    • Rabatte nehmen zu, weil Verbraucher genauer hinschauen
    AKTIEN IM FOKUS - Adidas und Puma ins Minus gerutscht - Dick's belastet auch Nike
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT/NEW YORK (dpa-AFX) - Schlechte Nachrichten aus den USA haben am Dienstag im Sportartikelsektor die Anleger verstimmt. Der Einzelhändler Dick's Sporting Goods senkte kurz nach der Übernahme der Sportschuhkette Foot Locker seine Jahresprognose, was sich auch bei den Aktien anderer Hersteller bemerkbar machte.

    Zuvor im Plus sackten die Kurse von Adidas und Puma nach der Nachricht mit bis zu 1,1 Prozent in die Verlustzone ab. Nike verloren in den USA vorbörslich fast zwei Prozent und die Titel von Dick's brachen um 14 Prozent ein.

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    Das US-Unternehmen erwartet nun für das laufende Geschäftsjahr einen Nettoumsatz, der mit einer Spanne von 21,9 bis 22,2 Milliarden US-Dollar unter der früheren Prognose liegt. Ausschlaggebend für die Anpassung des Ausblicks war ein Schwäche der Handelskette Foot Locker, die auch Sportschuhe von anderen Herstellern wie etwa Nike vertreibt.

    Dick's bekam es außerdem zu spüren, dass die US-Verbraucher aktuell bei ihren Ausgaben genauer hinschauen. Konzernchef Ed Stack von Dick's erwähnte zunehmende Rabattaktionen, die den Wettbewerb verschärft hätten./tih/mis

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Nike (B) Aktie

    Die Nike (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,86 % und einem Kurs von 33,95 auf Tradegate (25. August 2026, 13:49 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Nike (B) Aktie um +3,26 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,76 %.

    Die Marktkapitalisierung von Nike (B) bezifferte sich zuletzt auf 40,90 Mrd..

    Nike (B) zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 1,6400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,0200 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 53,00USD. Von den letzten 6 Analysten der Nike (B) Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 40,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 72,00USD was eine Bandbreite von +17,99 %/+112,39 % bedeutet.





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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die anhaltende Kursschwäche der adidas-Aktie, wiederholte Tagesverluste und die Sorge vor einem weiteren Rückgang bis etwa 130 Euro. Diskutiert werden zudem eine mögliche Unterbewertung gegenüber Nike, deren höheres KGV, sowie die Belastung durch schwache Branchennachrichten. Positiv steht dem die RBC-Einschätzung „Outperform“ gegenüber, gestützt auf erwartete Belebung in den USA und stabiles China-Geschäft.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber adidas eingestellt.

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