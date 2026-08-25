Polaris Renewable Energy gibt Verlängerung des Aktienrückkaufprogramms bekannt

TORONTO, ON / ACCESS Newswire / 25. August 2026 / Polaris Renewable Energy Inc. (TSX:PIF) („Polaris“ oder das „Unternehmen“) gab heute bekannt, dass die Toronto Stock Exchange („TSX“) die Absichtserklärung zur Verlängerung des Aktienrückkaufprogramms (Normal Course Issuer Bid, „NCIB“) angenommen hat.

Das Board des Unternehmens ist der Ansicht, dass ein NCIB eine angemessene und wünschenswerte Verwendung der verfügbaren freien Barmittel zur Steigerung des Aktionärswerts darstellt und im besten Interesse des Unternehmens und seiner Aktionäre liegt.

Gemäß der Mitteilung darf Polaris bis zu 2.021.205 seiner Stammaktien („Aktien“), was etwa 10 % des Streubesitzes von 20.212.059 Aktien zum 13. August 2026 entspricht, während des Zwölfmonatszeitraums vom 27. August 2026 bis zum 26. August 2027 erwerben, vorausgesetzt, dass das Board of Directors von Polaris das NCIB zunächst auf den Rückkauf von bis zu 176.872 Aktien begrenzt hat. Am 13. August 2026 waren 20.895.285 Aktien ausgegeben und im Umlauf. Im Rahmen des NCIB darf das Unternehmen – abgesehen von Käufen, die unter Ausnahmeregelungen für Blockkäufe getätigt werden – an jedem Handelstag bis zu 10.972 Aktien an der TSX erwerben; dies entspricht etwa 25 % von 43.888 Aktien, was dem durchschnittlichen täglichen Handelsvolumen an der TSX in den letzten sechs Kalendermonaten vor der Annahme der Mitteilung über das NCIB durch die TSX entspricht. Alle im Rahmen des NCIB erworbenen Aktien werden eingezogen.

Im Rahmen des aktuellen NCIB des Unternehmens hat das Unternehmen die Genehmigung zum Rückkauf von bis zu 2.029.745 Aktien im Zeitraum vom 25. August 2025 bis zum 24. August 2026 beantragt und erhalten. Bis zum 13. August 2026 hat das Unternehmen insgesamt 134.050 Aktien zu einem gewichteten Durchschnittspreis von 12,04 $ pro Aktie zurückgekauft. Das Unternehmen erwarb alle Aktien über die Handelsplattformen der TSX und alternativer kanadischer Handelssysteme, an denen die Aktien von Zeit zu Zeit gehandelt werden.

Obwohl das Unternehmen beabsichtigt, Aktien im Rahmen seines NCIB zu erwerben, kann nicht garantiert werden, dass solche Käufe tatsächlich getätigt werden. Alle im Rahmen des NCIB getätigten Käufe erfolgen durch das Unternehmen zu dem zum Zeitpunkt des Erwerbs geltenden Marktpreis und im Rahmen von Transaktionen am offenen Markt über die Handelsplattformen der TSX und alternativer kanadischer Handelssysteme, an denen die Aktien von Zeit zu Zeit gehandelt werden.