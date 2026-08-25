Börsen Update Europa - 25.08. - FTSE Athex 20 stark +1,82 %

Der MDAX steht aktuell (13:59:43) bei 32.366,87 PKT und steigt um +0,76 %. Top-Werte: Deutz +9,70 %, Kion Group +5,17 %, Jenoptik +3,80 % Flop-Werte: Evonik Industries -1,52 %, CTS Eventim -1,43 %, Porsche Holding SE -1,12 %

Der DAX steht aktuell (13:59:49) bei 26.319,10 PKT und steigt um +0,77 %. Top-Werte: Scout24 +4,59 %, Infineon Technologies +2,29 %, Zalando +2,16 % Flop-Werte: adidas -1,29 %, BASF -1,28 %, Mercedes-Benz Group -1,06 %

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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Der TecDAX steht bei 4.065,69 PKT und gewinnt bisher +0,73 %.

Top-Werte: Jenoptik +3,80 %, PVA TePla +3,70 %, Elmos Semiconductor +3,08 %

Flop-Werte: Siemens Healthineers -0,93 %, Carl Zeiss Meditec -0,83 %, Nemetschek -0,72 %

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Der Eurozone 50 steht bei 6.474,36 PKT und gewinnt bisher +0,31 %.

Top-Werte: Infineon Technologies +2,29 %, SAFRAN +2,19 %, Siemens Energy +2,09 %

Flop-Werte: Wolters Kluwer -2,24 %, BNP Paribas (A) -1,41 %, Ferrari -1,39 %

Der AT 20 steht bei 6.684,93 PKT und gewinnt bisher +0,61 %.

Top-Werte: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik +5,70 %, PORR +2,53 %, Raiffeisen Bank International +1,89 %

Flop-Werte: Lenzing -3,13 %, VIENNA INSURANCE GROUP Wiener Versicherung Gruppe -0,35 %, UNIQA Insurance Group +0,17 %

Der CH 20 steht bei 14.493,54 PKT und gewinnt bisher +0,30 %.

Top-Werte: ABB +2,59 %, Sika +1,52 %, Lonza Group +1,40 %

Flop-Werte: Amrize -1,44 %, CIE Financiere Richemont -0,73 %, Nestle -0,54 %

Der FR 40 bewegt sich bei 8.478,64 PKT und steigt um +0,13 %.

Top-Werte: SAFRAN +2,19 %, LEGRAND +1,97 %, Airbus +1,96 %

Flop-Werte: Renault -3,00 %, Capgemini -2,17 %, Kering -1,93 %

Der SE 30 steht aktuell (13:35:26) bei 3.326,99 PKT und steigt um +0,88 %.

Top-Werte: ABB +2,59 %, SKF (B) +2,10 %, Sandvik +1,89 %

Flop-Werte: AstraZeneca -0,10 %, Getinge (B) +0,09 %, Essity Registered (B) +0,31 %

Der FTSE Athex 20 steht bei 6.730,00 PKT und gewinnt bisher +1,82 %.

Top-Werte: Public Power +4,33 %, Viohalco +2,65 %, Greek Organisation of Football Prognostics Opap +1,66 %

Flop-Werte: Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries -2,72 %, HELLENiQ ENERGY Holdings -2,62 %, Athens Water Supply and Sewerage Company -0,81 %