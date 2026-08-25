Evion schließt erste verbindliche Abnahmevereinbarung für sein Maniry-Graphitkonzentrat mit deutschem Abnehmer ab

Die erste verbindliche Abnahmevereinbarung in der Geschichte des Graphitprojekts Maniry liefert rund ein Viertel der Produktionsmenge aus Stufe 1 an einen etablierten europäischen Kunden und adressiert eine der wichtigsten Voraussetzungen für die Projektfinanzierung.

Wichtigste Höhepunkte

- Evion hat seine erste verbindliche Abnahmeverpflichtung für sein Graphitprojekt Maniry abgeschlossen. Dabei handelt es sich um eine verbindliche Konditionenvereinbarung mit einem etablierten deutschen Graphitabnehmer über die Lieferung von natürlichem Flockengraphitkonzentrat aus Maniry.

- Mindestens rund 10.000 Tonnen / Jahr natürlichen Flockengraphitkonzentrats über eine erste Laufzeit von fünf Jahren ab Produktionsbeginn, was über die gesamte Laufzeit hinweg einer vertraglichen Menge von rund 50.000 Tonnen entspricht.

- Eine verbindliche Verpflichtung seitens eines etablierten europäischen Käufers ist eine unabhängige Bestätigung der Qualität und Vermarktbarkeit des Maniry-Konzentrats und liefert dem Projekt schon vor einer endgültigen Investitionsentscheidung einen vertraglich gebundenen Kundenstamm.

- Die Preisgestaltung basiert auf Referenz-Marktpreisen sowie einem Mindestpreis, der sich nach den Produktionskosten des Projekts und dessen Schuldendienstverpflichtungen richtet und Absicherung gegen Abwärtsrisiken bieten und die langfristige wirtschaftliche Rentabilität von Maniry sichern soll.

- Die Vereinbarung folgt auf die Erteilung der Bergbaugenehmigungen für alle Maniry-Projektgebiete im Juli 2026[i] sowie Manirys Anerkennung seitens der Europäischen Union als ein strategisches Projekt gemäß der Verordnung für kritische Rohstoffe (Critical Raw Materials Act), da es das einzige Graphitprojekt in Afrika ist, das als ein solches anerkannt wurde.[ii]

- Die vertraglich vereinbarte Menge macht nur rund 26 % des Produktionsziels der Stufe 1 von rund 39.000 Tonnen/Jahr[iii]* aus, sodass rund 74 % der Produktion in der Stufe 1 für weitere Kunden, strategische Partner und die nachgelagerte Strategie des Unternehmens verfügbar sind.

*Vorsichtshinweis: Das Produktionsziel basiert auf Erzreserven, die von den Mineralressourcen abgeleitet wurden, und umfasst rund 42 % angedeutete Ressourcen für eine Minenlaufzeit von 21 Jahren. Es wurden keine vermuteten Ressourcen in die Erzreserve einbezogen, und rund 12 % der vermuteten Ressourcen wurden in die Produktionsziele einbezogen. Bei vermuteten Mineralressourcen ist die geologische Zuverlässigkeit gering, und es gibt keine Sicherheit, dass weitere Explorationstätigkeiten zu einer angedeuteten Ressource führen oder dass das Produktionsziel erfüllt wird.

25. August 2026 / IRW-Press / Evion Group NL („Evion“ oder „das Unternehmen“) (ASX: EVG) berichtet, dass es eine verbindliche Konditionenvereinbarung mit einem etablierten deutschen Graphitabnehmer über die Lieferung von natürlichem Flockengraphitkonzentrat aus dem zu 100 % unternehmenseigenen Graphitprojekt Maniry im Süden von Madagaskar abgeschlossen hat.

Dabei handelt es sich um die erste verbindliche Absatzzusage für das Maniry-Konzentrat. Die Konditionenvereinbarung ist mit Unterzeichnung rechtsverbindlich und enthält die wichtigsten Vertragsbedingungen für einen geplanten fünfjährigen Abnahmevertrag, der innerhalb von sechs Monaten durch einen endgültigen ausführlichen Abnahmevertrag ersetzt werden muss.

Ein bedeutender Schritt nach vorn für Maniry

Die Konditionenvereinbarung umfasst mindestens rund 10.000 Tonnen pro Jahr an natürlichem Flockengraphitkonzentrat über den Zeitraum von fünf Jahren ab Produktionsbeginn, was rund 50.000 Tonnen des vertraglich vereinbarten Produkts entspricht. Das sind rund 26 % des Produktionsziels der Stufe 1 von rund 39.000 Tonnen pro Jahr[iv]. Das Unternehmen hält die Differenz bewusst zurück, und über die restlichen 74 % wird noch verhandelt.

Die Vertragsbedingungen umfassen Preise, die sich an veröffentlichten Marktpreisen für vergleichbare Graphitkonzentrate orientieren und auf CIF-Basis für bedeutende deutsche Häfen normalisiert werden, sowie einen Mindestpreis, der sich nach den Produktionskosten des Projekts und dessen Schuldendienstverpflichtungen richtet. Der Kaufpreis für jede Lieferung entspricht dem höheren der beiden Beträge. Der Mindestpreis soll einen Schutz vor etwaigen Kursverlusten bieten und die langfristige wirtschaftliche Rentabilität von Maniry während der Vertragslaufzeit sichern. Die Konditionenvereinbarung sieht außerdem vor, dass die Parteien innerhalb von sechs Monaten nach ihrer Unterzeichnung einen finanzierungsgenehmigten Abnahmevertrag schließen.

Der Abnehmer ist ein etabliertes deutsches Graphitunternehmen mit einer langen und bewährten Erfolgsgeschichte in der Lieferung und Verarbeitung von natürlichen Flockengraphitprodukten für industrielle Endverbraucher auf europäischen und internationalen Märkten.

Evion sieht die Identität des Abnehmers nicht als wichtige Information an, von der eine vernünftige Person erwarten würde, dass sie einen wesentlichen Einfluss auf den Preis oder Wert der Aktien des Unternehmens haben würde. Die obige Beschreibung des Abnehmers ist ausreichend, um dessen Stellung und Kreditwürdigkeit darzulegen. Evion bestätigt, dass diese Pressemitteilung alle wichtigen Informationen enthält, die für die Beurteilung der Auswirkungen dieser Vereinbarungen nötig sind, und dass es keine Auslassungen gibt, die irreführend wirken könnten.

Die vorgeschlagene Abnahmevereinbarung unterstützt den Finanzierungsprozess des Unternehmens für das Projekt. Der Abschluss der endgültigen Vereinbarung und die Umsetzung der geplanten Abnahmevereinbarung unterliegen den üblichen aufschiebenden Bedingungen, unter anderem, dass das Unternehmen eine endgültige Investitionsentscheidung trifft, die Projektfinanzierung sichert und alle nötigen Genehmigungen erhält, sowie die Bauarbeiten abschließt und die kommerzielle Produktion aufnimmt.

Evion Managing Director, David Round, sagte:

„Das ist die erste verbindliche Abnahmevereinbarung in der Geschichte von Maniry und außerdem der Meilenstein, der die Sichtweise auf dieses Projekt verändert. Wir verfügen nun über gesicherte Bergbaurechte, die strategische Anerkennung seitens der Europäischen Union und einen vertraglich gebundenen europäischen Kunden.

Ein etablierter deutscher Käufer hat unser Produkt bewertet und sich verbindlich über eine Laufzeit von fünf Jahren dafür entschieden. Das ist eine unabhängige Bestätigung des Maniry-Konzentrats, wie wir sie durch keine Studie hätten erzielen können. Das bietet uns die Grundlage, auf der die Finanzierungsverhandlungen für das Projekt weiterlaufen werden.

Ebenfalls wichtig ist, wozu wir uns nicht verpflichtet haben. Rund drei Viertel der Produktionsmenge aus Stufe 1 sind noch verfügbar, und wir führen weiterhin Verhandlungen mit anderen Kunden und strategischen Partnern. Diese Vereinbarung zeigt die Nachfrage nach Maniry-Graphit, ohne dass wir das Produktionsprofil des Projekts in dieser Entwicklungsphase festlegen.“

Nächste Schritte

- Unterzeichnung einer endgültigen langfristigen Abnahmevereinbarung innerhalb von sechs Monaten.

- Weitere Gespräche mit möglichen Projektfinanzierern.

- Weitere Geschäftsverhandlungen mit weiteren Kunden und strategischen Partnern über die noch nicht festgelegte Produktionsmenge aus Stufe 1.

- Weiterführung der restlichen Arbeitsschritte, die nötig sind, um eine endgültige Investitionsentscheidung für Maniry zu treffen.

Über die Evion Group NL

Die Evion Group NL (ASX: EVG) ist ein vertikal integriertes Unternehmen für kritische Rohstoffe, das Bergbau und nachgelagerte Verarbeitung in strategisch ausgerichteten Jurisdiktionen betreibt. Das Unternehmen hat eine Option für das hochgradige Flussspatprojekt Carp in Lincoln County, Nevada, das 59 nicht-patentierte Erzgang-Claims von rund 493 Hektar auf Land umfasst, das vom Bureau of Land Management verwaltet wird[v]. Evion besitzt außerdem das Graphitprojekt Maniry in Madagaskar, das von der Europäischen Union als strategisches Projekt gemäß ihrer Verordnung über kritische Rohstoffe (Critical Raw Materials Act) anerkannt wird[vi], sowie eine Beteiligung von 50:50 am Joint Venture Panthera Graphite Technologies für die nachgelagerte Verarbeitung in Indien, das 2025 mit der Lieferung von expandierbarem Graphit in die USA und Europa begann[vii].

Diese Mitteilung wurde vom Board der Evion Group NL zur Veröffentlichung freigegeben.

Kontakt

David Round

Managing Director

Evion Group NL

Scott North

Strategic Advisor

Kamoa Capital

Sophie Thompson

Marketing & Investor Relations

Evion Group NL

Für weitere Informationen besuchen Sie https://eviongroup.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Einige der in dieser Mitteilung enthaltenen Aussagen können zukunftsgerichteter Natur sein. Sie sollten sich bewusst sein, dass es sich bei solchen Aussagen lediglich um Prognosen handelt, die mit inhärenten Risiken und Ungewissheiten behaftet sind. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten zählen unter anderem Faktoren und Risiken, die für die Branchen spezifisch sind, in denen die Evion Group als Betreiber tätig ist oder tätig werden will, sowie allgemeine wirtschaftliche Rahmenbedingungen, die aktuellen Wechselkurse und Zinssätze sowie die Bedingungen an den Finanzmärkten. Die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse können erheblich von den in einer zukunftsgerichteten Aussage ausdrücklich oder implizit genannten Ereignissen oder Ergebnissen abweichen.

Diese Mitteilung enthält Aussagen zu einer vorläufigen Vereinbarung, die noch nicht durch einen endgültigen, ausführlichen Abnahmevertrag ersetzt wurde und bei der die Lieferverpflichtungen davon abhängig sind, dass das Unternehmen eine endgültige Investitionsentscheidung trifft, die Projektfinanzierung sicherstellt, alle erforderlichen Genehmigungen einholt sowie den Bau abschließt und die kommerzielle Produktion aufnimmt. Das Unternehmen gibt keine Zusicherung darüber ab, ob, wann oder in welcher Form ein endgültiger Vertrag geschlossen werden könnte oder ob die Lieferbedingungen erfüllt werden. Bestimmte dieser Faktoren, darunter das Verhalten des Abnehmers und die Verfügbarkeit der Projektfinanzierung, liegen außerhalb des Einflussbereichs des Unternehmens.

Keine zukunftsgerichtete Aussage stellt eine Garantie oder Zusicherung hinsichtlich der zukünftigen Geschäftsentwicklung oder anderer zukünftiger Angelegenheiten dar, die von einer Reihe von Faktoren beeinflusst werden und verschiedenen Unsicherheiten und Unwägbarkeiten unterliegen, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen.

Das Unternehmen übernimmt keinerlei Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Informationen öffentlich zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um Ereignisse oder Umstände nach dem heutigen Datum oder das Eintreten unvorhergesehener Ereignisse widerzuspiegeln. Es wird keine ausdrückliche oder implizite Zusicherung oder Gewährleistung hinsichtlich der Angemessenheit, Genauigkeit, Vollständigkeit oder Richtigkeit der in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen, Meinungen oder Schlussfolgerungen gegeben. Soweit gesetzlich zulässig, übernimmt weder ein Direktor, Mitarbeiter, Berater oder Beauftragter des Unternehmens noch irgendeine andere Person eine Haftung für Verluste, die sich aus der Verwendung der in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen ergeben. Sie werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen.

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot oder eine Aufforderung noch eine Empfehlung zur Zeichnung oder zum Kauf von Wertpapieren des Unternehmens dar. Ebenso wenig stellt diese Mitteilung eine Anlage- oder Finanzproduktberatung (noch eine steuerliche, buchhalterische oder rechtliche Beratung) dar und ist nicht dazu bestimmt, als Grundlage für eine Anlageentscheidung herangezogen zu werden. Anleger sollten sich vor einer Anlageentscheidung eigenständig beraten lassen.

Produktionsziele und Finanzinformationen

Die Produktionsziele und die aus den Produktionszielen abgeleiteten Finanzprognosen in dieser Pressemitteilung stammen aus der Endgültigen Machbarkeitsstudie (DFS), die am 3. November 2022 unter dem Titel „BlackEarth completes positive DFS for Maniry Project“ veröffentlicht wurde, und basieren auf Erzreserven, die aus Mineralressourcen abgeleitet wurden, bestehend aus rund 42 % angedeuteten Ressourcen für eine Lebensdauer der Mine von 21 Jahren. Es wurden keine vermuteten Ressourcen in die Erzreserve einbezogen, und rund 12 % der vermuteten Ressourcen wurden in die Produktionsziele einbezogen. Das Unternehmen bestätigt, dass alle wichtigen Annahmen, die das Produktionsziel von Maniry untermauern, sowie die aus dem Produktionsziel für Maniry gemäß der ASX-Meldung vom 3. November 2022 abgeleiteten Finanzprognosen weiterhin gelten und sich nicht wesentlich verändert haben.

Erklärung der kompetenten Person

Das Unternehmen bezieht sich in dieser Pressemitteilung auf Explorationsergebnisse, Mineralressourcen oder Erzreserven (unter Verweis auf frühere ASX-Meldungen vom 17. November 2021 „Significant increase in Graphite Inventory at Maniry“, 7. März 2022 „Successful Infill Drill Program completed at Maniry“, 13. April 2022 „Drilling at Razafy NW continues to produce strong results“, 10. Mai 2022 „Further Outstanding drill results achieved at Razafy NW“, 4. Juli 2022 „Further High Grade Results achieved at Razafy NW“, 26. Juli 2022 „Massive Mineral Resource Upgrade achieved at Maniry“, 9. August 2022 „Further High Grade Mineral Resources at Razafy NW“ sowie 3. November 2022 „BlackEarth completes positive DFS for Maniry Project“) und bestätigt, dass ihm keine neuen Informationen oder Daten bekannt sind, die die Informationen in den entsprechenden Marktmeldungen erheblich beeinflussen, und dass alle wesentlichen Annahmen und technischen Parameter, auf denen die Schätzungen in der vorigen Meldung beruhen, weiterhin gelten und sich nicht erheblich verändert haben.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Fassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt, zusammengefasst oder redaktionell verdichtet sein. Die Erstellung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein. Obwohl der Text redaktionell geprüft wurde, können Fehler, Auslassungen, Übersetzungsungenauigkeiten oder Sinnverschiebungen nicht vollständig ausgeschlossen werden. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen. Die Haftung für Schäden aus der Nutzung dieser Übersetzung ist ausgeschlossen, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegen; maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf den relevanten Plattformen (z. B. www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au) oder auf der Website des Emittenten. Bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

[i] ASX-Meldung vom 21. Juli 2026

[ii] ASX-Meldung vom 5. Juni 2025

[iii] ASX-Meldung vom 3. November 2022

[iv] Siehe Vorsichtshinweis auf Seite 1

[v] ASX-Meldungen vom 12. und 25. Mai 2026

[vi] ASX-Meldung vom 5. Juni 2026

[vii] ASX-Meldungen vom 12. März 2025 und 28. August 2025

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

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Die Evion Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,56 % und einem Kurs von 0,010EUR auf Frankfurt (25. August 2026, 08:04 Uhr) gehandelt.

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