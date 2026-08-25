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    ZenaTech ergänzt mit der Übernahme von ESM Software sein Enterprise-SaaS-Geschäftsportfolio

    ZenaTech ergänzt mit der Übernahme von ESM Software sein Enterprise-SaaS-Geschäftsportfolio
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com

    ZenaTech ergänzt mit der Übernahme von ESM Software sein Enterprise-SaaS-Geschäftsportfolio um Strategieumsetzungs- und Compliance-Software mit Umsätzen von Kunden aus dem Regierungs-, Gesundheits- und Finanzdienstleistungsbereich

     

    Vancouver, British Columbia, 25. August 2026 / IRW-Press / ZenaTech, Inc. (Nasdaq: ZENA) (FWB: 49Q) (BMV: ZENA) („ZenaTech“) – ein Anbieter von Technologielösungen, der sich auf KI-gestützte Drohnen, Drone-as-a-Service (DaaS), Enterprise-SaaS und Quantencomputing-Lösungen spezialisiert hat – gibt die Übernahme von ESM Software, einer in Boston ansässigen und auf Strategieumsetzung und Leistungsmanagement spezialisierten Softwarefirma, bekannt. ESM bedient Kunden aus dem Regierungs- und Bildungssektor, dem Gesundheitswesen, der Energieversorgung, dem Finanzdienstleistungssektor und dem Einzelhandel in den Vereinigten Staaten, aber auch in anderen Teilen der Welt wie Lateinamerika, Europa, Afrika und Australien. Seit ihrer Gründung im Jahr 1998 betreut die Firma mehr als 120.000 Nutzer und unterstützt Organisationen seit mehr als 25 Jahren dabei, strategische Pläne in messbare Ergebnisse umzusetzen. Der 13. Neuzugang zum SaaS-Portfolio im Bereich Markensoftware stärkt ZenaTechs wachsende Plattform und sorgt sowohl für wiederkehrende Umsätze als auch für langjährige Stammkundenbeziehungen.

     

    „ESM stärkt unser Enterprise-SaaS-Geschäft und unser zukünftiges Zoo Office-Softwareangebot für mehr Produktivität zusätzlich, indem es eine starke Marktpräsenz und etablierte Kundenbeziehungen einbringt“, so Shaun Passley, Ph.D., CEO von ZenaTech. „Durch die Übernahme erweitern wir unser Softwareportfolio über rein operative Anwendungen hinaus und fügen Funktionen für die unternehmensweite Strategieumsetzung, Leistungsmanagement und Cybersecurity-Compliance ergänzend hinzu. Damit können wir unserem Wertversprechen für Kunden im Regierungssektor und anderen regulierten Bereichen noch besser nachkommen.“

     

    ESM Software unterstützt mit seinen Strategieumsetzungs- und Leistungsmanagementlösungen Organisationen dabei, die strategische Planung in das operative Tagesgeschäft zu integrieren und so betriebliche Erfolge zu erzielen. Über die ESM-Plattform vereint das Unternehmen vier miteinander verbundene Produkte: ESM+Strategy für die Erstellung sowie das Tracking und Reporting von Strategieplänen und Scorecards; ESM+OKRs für das Management von Quartalszielen; ESM+Perform zur Verknüpfung der Mitarbeiterleistung mit den strategischen Zielen; und ESM+Cyber für das Management von Cybersicherheits-, Risiko- und Compliance-Programmen. Die Plattform unterstützt Organisationen dabei, Strategien abteilungsübergreifend zu entwickeln und zu kommunizieren, KPIs über Live-Dashboards und Reportings zu verfolgen sowie Fortschritte mit Hilfe dynamischer Strategiekarten zu visualisieren. Darüber hinaus werden komplexe Arbeitsprozesse vereinfacht, aussagekräftige Berichte für die Board-Ebene erstellt und Mitarbeiterziele mit den Prioritäten der Organisation verknüpft.

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