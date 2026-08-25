🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNorthern Discovery Metals AktievorwärtsNachrichten zu Northern Discovery Metals
    113 Aufrufe 113 0 Kommentare 0 Kommentare

    Northern Discovery Metals beauftragt Geomap Exploration mit der Weiterentwicklung von Kupferzielen bei Vent

    Northern Discovery Metals beauftragt Geomap Exploration mit der Weiterentwicklung von Kupferzielen bei Vent
    Foto: Sunshine Seeds - stock.adobe.com

    Kartierungen, Prospektionsarbeiten und Probenahmen der Phase 1 auf dem Kupferkonzessionsgebiet Vent sollen im September 2026 beginnen

     

    25. August 2026, Calgary, Alberta / IRW-Press / Northern Discovery Metals Inc. (CSE: NOR) (FWB: M1V0) („Northern Discovery“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen die Firma Geomap Exploration Inc. („Geomap“) beauftragt hat, die Phase-1-Arbeiten im Rahmen des zuvor angekündigten (siehe Pressemitteilung vom 17. August 2026) gezielten Anschlussexplorationsprogramms des Unternehmens auf dem Kupferkonzessionsgebiet Vent (das „Konzessionsgebiet“) in der Alberni Mining Division auf Vancouver Island in der kanadischen Provinz British Columbia zu planen, zu koordinieren und durchzuführen. Das Unternehmen hat gemäß einer Konzessionsoptionsvereinbarung vom 13. Januar 2026 die Option auf den Erwerb von bis zu 100 % der Anteile am Konzessionsgebiet. Das Unternehmen merkt an, dass Geomap, eine in Vancouver ansässige Mineralexplorationsberatungsfirma mit dem Schwerpunkt kritische Metalle und Edelmetalle, der zugrunde liegende bzw. ursprüngliche Eigentümer des Konzessionsgebiets ist.

     

    Die Feldarbeiten werden voraussichtlich im September 2026 beginnen und vorbehaltlich geeigneter Witterungs-, Zugangs- und anderer Bedingungen vor Ort etwa drei Wochen andauern. Die Arbeiten werden sich zunächst auf die Gebiete Vent-Ken und Sentinel Peak konzentrieren und geologische Kartierungen, Prospektionsarbeiten sowie gezielte Gesteins- und Bodenprobenahmen umfassen. Das Feldteam wird die geologischen Gegebenheiten im Bereich der stärksten geochemischen Kupfer- und Molybdänsignale bewerten, die in bestehenden Datensätzen identifizierten vorrangigen magnetischen und elektromagnetischen Niederfrequenz-(„VLF-EM“)-Signale überprüfen und neue Befunde, die im Rahmen des Programms ermittelt wurden, genauer untersuchen, wenn dies gerechtfertigt ist.

     

    Das Unternehmen beabsichtigt, die Ergebnisse mit den bestehenden Daten des Unternehmens zu Geologie, Geochemie und Geophysik zusammenzuführen, um sein geologisches Konzept für das Konzessionsgebiet zu verfeinern und eine Prioritätenreihung der Zielgebiete zu ermöglichen. Sollten die Arbeiten zur Identifizierung eines bestimmten Zielgebiets führen, das von schlüssigen geologischen und geochemischen Befunden untermauert ist, könnte die Durchführung geophysikalischer Bodenvermessungen mittels induzierter Polarisation oder anderer Verfahren separat in Erwägung gezogen werden, um mögliche Bohrziele genauer einzugrenzen und zu priorisieren.

    Seite 1 von 4 





    Autor
    IRW Press
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von IRW Press
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Northern Discovery Metals beauftragt Geomap Exploration mit der Weiterentwicklung von Kupferzielen bei Vent NorthernDiscoveryMetals_08-25-2026_DEPRcomKartierungen, Prospektionsarbeiten und Probenahmen der Phase 1 auf dem Kupferkonzessionsgebiet Vent sollen im September 2026 beginnen 25. August 2026, Calgary, Alberta / IRW-Press / Northern Discovery Metals …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     