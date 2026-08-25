Northern Discovery Metals beauftragt Geomap Exploration mit der Weiterentwicklung von Kupferzielen bei Vent

25. August 2026, Calgary, Alberta / IRW-Press / Northern Discovery Metals Inc. (CSE: NOR) (FWB: M1V0) („Northern Discovery“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen die Firma Geomap Exploration Inc. („Geomap“) beauftragt hat, die Phase-1-Arbeiten im Rahmen des zuvor angekündigten (siehe Pressemitteilung vom 17. August 2026) gezielten Anschlussexplorationsprogramms des Unternehmens auf dem Kupferkonzessionsgebiet Vent (das „Konzessionsgebiet“) in der Alberni Mining Division auf Vancouver Island in der kanadischen Provinz British Columbia zu planen, zu koordinieren und durchzuführen. Das Unternehmen hat gemäß einer Konzessionsoptionsvereinbarung vom 13. Januar 2026 die Option auf den Erwerb von bis zu 100 % der Anteile am Konzessionsgebiet. Das Unternehmen merkt an, dass Geomap, eine in Vancouver ansässige Mineralexplorationsberatungsfirma mit dem Schwerpunkt kritische Metalle und Edelmetalle, der zugrunde liegende bzw. ursprüngliche Eigentümer des Konzessionsgebiets ist.

Die Feldarbeiten werden voraussichtlich im September 2026 beginnen und vorbehaltlich geeigneter Witterungs-, Zugangs- und anderer Bedingungen vor Ort etwa drei Wochen andauern. Die Arbeiten werden sich zunächst auf die Gebiete Vent-Ken und Sentinel Peak konzentrieren und geologische Kartierungen, Prospektionsarbeiten sowie gezielte Gesteins- und Bodenprobenahmen umfassen. Das Feldteam wird die geologischen Gegebenheiten im Bereich der stärksten geochemischen Kupfer- und Molybdänsignale bewerten, die in bestehenden Datensätzen identifizierten vorrangigen magnetischen und elektromagnetischen Niederfrequenz-(„VLF-EM“)-Signale überprüfen und neue Befunde, die im Rahmen des Programms ermittelt wurden, genauer untersuchen, wenn dies gerechtfertigt ist.

Das Unternehmen beabsichtigt, die Ergebnisse mit den bestehenden Daten des Unternehmens zu Geologie, Geochemie und Geophysik zusammenzuführen, um sein geologisches Konzept für das Konzessionsgebiet zu verfeinern und eine Prioritätenreihung der Zielgebiete zu ermöglichen. Sollten die Arbeiten zur Identifizierung eines bestimmten Zielgebiets führen, das von schlüssigen geologischen und geochemischen Befunden untermauert ist, könnte die Durchführung geophysikalischer Bodenvermessungen mittels induzierter Polarisation oder anderer Verfahren separat in Erwägung gezogen werden, um mögliche Bohrziele genauer einzugrenzen und zu priorisieren.