OneOdio lässt die IFA 2026 erstrahlen

NEW YORK, 25. August 2026 /PRNewswire/ -- Die IFA 2026 steht vor der Tür, und OneOdio ist bereit, Berlin ein beeindruckendes Audioerlebnis zu bieten! Besuchen Sie uns vom 4. bis 8. September in Halle 8.2, Stand 217 , und erleben Sie eine spannende Präsentation von Audio der nächsten Generation, Produktvorführungen zum Selberausprobieren, Live-DJ-Auftritte, exklusive Angebote und tägliche Überraschungen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Produkt-Highlights, die Sie unbedingt erleben sollten

Im Mittelpunkt der diesjährigen Präsentation stehen zwei herausragende Kopfhörer: OneOdio Studio Max 2 und A70 Gen 2.

Der Studio Max 2 wurde für DJs, Kreative und Audio-Profis entwickelt, die professionelle Leistung suchen, ohne durch Kabel eingeschränkt zu sein. Angetrieben von der Rapid-Wireless+-Technologie der dritten Generation bietet er eine extrem niedrige Latenz von 9 ms, vier vielseitige Verbindungsmodi, Hi-Res-Audio mit LDAC und eine Akkulaufzeit von bis zu 120 Stunden – damit erhalten DJs und Kreative die Freiheit und Präzision, die sie für Auftritte und die Musikproduktion benötigen, während gleichzeitig ein immersives Erlebnis für lange Hörsitzungen geboten wird.

Der A70 Gen 2 knüpft an den Erfolg der millionenfach verkauften A70-Plattform von OneOdio an. Mit 40-mm-Treibern, einer unabhängigen Akustikkammer, LDAC, Hi-Res-Audio, Bluetooth 6.0, einem über die OneOdio-App anpassbaren EQ und bis zu 72 Stunden kabelloser Wiedergabe ist er so konzipiert, dass er mühelos vom DJ-Training über Heimstudio-Sessions bis hin zum alltäglichen Musikgenuss eingesetzt werden kann.

Spin to Win – Tägliche Giveaways und Überraschungen

Was wäre die IFA ohne ein bisschen Spannung? Drehen Sie am Glücksrad, gewinnen Sie einen Preis und nehmen Sie eine OneOdio-Überraschung mit nach Hause! Besucher können an unserer täglichen Spin-to-Win-Aktion teilnehmen und Kopfhörer, exklusive Fanartikel sowie weitere spannende Preise gewinnen.

Live-DJ-Auftritte + exklusive IFA-Angebote

Erleben Sie den ganzen Tag lang Musik bei Live-DJ-Auftritten mit den professionellen Kopfhörern von OneOdio. Erleben Sie den Klang, spüren Sie die Energie und entdecken Sie exklusive IFA-Angebote am Stand.

Egal, ob Sie wegen der neuesten Audiotechnik, Live-Musik oder spannender Werbegeschenke kommen – besuchen Sie OneOdio unbedingt in Halle 8.2, Stand 217.

Tragen Sie den Termin in Ihren Kalender ein und erleben Sie mit OneOdio die Zukunft des Klangs!

Informationen zu OneOdio

OneOdio ist eine professionelle Audiomarke, die Musikliebhabern, DJs, Musikproduzenten und Audioprofis auf der ganzen Welt leistungsstarken Sound bietet. Das OneOdio ist bekannt für seinen Klang in Studioqualität, seinen überragenden Komfort und sein außergewöhnliches Preis-Leistungs-Verhältnis und wird in Studios, bei Live-Auftritten und im Alltag eingesetzt.

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