adidas Aktie heute im Minus (152,30€) - 25.08.2026

Die adidas Aktie notiert aktuell bei 152,30€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -2,25 % nachgegeben, was einem Verlust von -3,50 € entspricht. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,14 %, geht es heute bei der adidas Aktie nach unten. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

adidas ist ein globaler Sportartikelhersteller mit Fokus auf Performance- und Lifestyle-Bekleidung, -Schuhe und -Accessoires. Zweck: Verbesserung der sportlichen Leistungsfähigkeit und Markenlifestyle. Starke Marktstellung weltweit, besonders im Fußball. Wichtige Konkurrenten: Nike, Puma, Under Armour, New Balance. USP: starke Markenikonen, Fußball-Sponsoring, europäische Heritage, Innovationsfokus bei Materialien.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der heutige Rückgang verstärkt den Abwärtstrend, den die adidas Aktie in den letzten Monaten zeigte. Anleger haben in den letzten drei Monaten Verluste in Höhe von -0,64 % hinzunehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die adidas Aktie damit um +3,06 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -10,68 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von adidas einen Rückgang von -7,62 %.

adidas Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +3,06 % 1 Monat -10,68 % 3 Monate -0,64 % 1 Jahr -9,04 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur adidas Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 25.08.2026, 14:11 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den starken Kursrückgang der adidas-Aktie, ihre deutliche Underperformance im DAX und die Sorge vor einem weiteren Abrutschen bis etwa 130 oder langfristig unter 80 Euro. Diskutiert werden die Branchenschwäche und der Vergleich mit Nike, das trotz eines höheren KGV ebenfalls deutlich gefallen ist. Positiv steht dem eine RBC-Einschätzung mit „Outperform“ sowie Hoffnungen auf eine Belebung in den USA und Stabilität in China gegenüber.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber adidas eingestellt.

Informationen zur adidas Aktie

Es gibt 180 Mio. adidas Aktien. Damit ist das Unternehmen 27,59 Mrd. € wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

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Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Nike (B), einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -3,05 %. PUMA notiert im Minus, mit -0,56 %. Uber Technologies notiert im Plus, mit +0,40 %.

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Ob die adidas Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur adidas Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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