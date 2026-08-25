BASF Aktie fällt um -1,11 % - 25.08.2026

Mit einer Performance von -1,11 % musste die BASF Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,57 %, geht es heute bei der BASF Aktie nach unten. Wie geht es mit der Aktie weiter?

BASF ist ein globaler Chemiekonzern mit Fokus auf Chemikalien, Materialien, Industriekundenlösungen, Oberflächen-, Agrar- und Nutrition-&-Care-Produkte. Starke Position in Basis- und Spezialchemie, Agrochemie und Batteriematerialien. Wichtige Konkurrenten: Dow, DuPont, Bayer, Evonik, Sabic. USP: integrierte Verbundstandorte, breite Wertschöpfungskette, starke F&E-Pipeline.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die BASF-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +3,06 % zu Buche.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die BASF Aktie damit um +4,33 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +7,73 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von BASF einen Anstieg von +17,85 %.

BASF Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +4,33 % 1 Monat +7,73 % 3 Monate +3,06 % 1 Jahr +9,93 %

Informationen zur BASF Aktie

Stand: 25.08.2026, 14:11 Uhr

Es gibt 893 Mio. BASF Aktien. Damit ist das Unternehmen 46,20 Mrd. € wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Die BASF-Aktie konnte den starken Kursrückgang auf 47 € Ende Juni inzwischen weitestgehend ausgleichen. Am Dienstag notiert sie aktuell bei 52,50 €. Gleichzeitig treibt BASF die Abspaltung und den geplanten Börsengang der Agrarsparte voran. Hier stellt sich die Frage: Was bedeutet das für die weitere Kursentwicklung? Börsengang der Agrarsparte fest im Visier Im Rahmen der […] The post BASF-Aktie: IPO der Agrarsparte fest im Visier first appeared on sharedeals.de.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Solvay, Arkema und Co.

Solvay, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine unveränderte Entwicklung mit einer Änderung von 0,00 %. Arkema notiert im Minus, mit -0,08 %. Evonik Industries notiert im Minus, mit -1,54 %. Covestro legt um +0,17 % zu Dow notiert im Minus, mit -1,15 %.

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Ob die BASF Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur BASF Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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