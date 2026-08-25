OHB Aktie unter Verkaufsdruck - 25.08.2026

Die OHB Aktie ist bisher um -1,84 % auf 197,80€ gefallen. Das sind -3,70 € weniger als am letzten Handelstag. Die Talfahrt der OHB Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -9,03 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 197,80€, mit einem Minus von -1,84 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

OHB ist ein deutscher Raumfahrtkonzern mit Fokus auf Satelliten, Raumfahrtsysteme und bodengestützte Kontrolllösungen. Hauptprodukte: Erdbeobachtungs-, Navigations- und Telekommunikationssatelliten, Services für Institutionen (v.a. ESA, EU) und Verteidigung. Marktstellung: wichtiger europäischer Systemanbieter. Konkurrenten: Airbus Defence & Space, Thales Alenia Space, teilweise Lockheed, Northrop. USP: Agilität, Nischenfokus, starke EU/ESA-Verankerung.

Mit dem heutigen Rückgang verschärft sich der negative Trend bei OHB, der in den vergangenen drei Monaten eine Bilanz von -66,24 % Verlust nach sich zog.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die OHB Aktie damit um -28,01 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -19,75 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die OHB um +78,22 % gewonnen.

OHB Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -28,01 % 1 Monat -19,75 % 3 Monate -66,24 % 1 Jahr +195,72 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur OHB Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 25.08.2026, 14:12 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den starken Kursrückgang der OHB-Aktie bis etwa 198 Euro. Als mögliche Gründe werden der Abbau des Kurstreibers durch die Kapitalerhöhung, ein geringer Freefloat und Gerüchte über weitere Kapitalmaßnahmen genannt. Dem stehen Erwartungen von 7–9 Euro Gewinn je Aktie, über 150 Millionen Euro operativem Cashflow sowie eine gute Auftragslage gegenüber. Kurse unter 280–300 Euro gelten teils als interessant, zugleich wird hohe Volatilität betont.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber OHB eingestellt.

Informationen zur OHB Aktie

Es gibt 21 Mio. OHB Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,12 Mrd. € wert.

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Bei der OHB Aktie ist der jüngste Ausbruchsversuch nach hinten losgegangen. In der vergangenen Woche scheiterte der Aktienkurs des Raumfahrt- und Verteidigungskonzerns am Widerstand zwischen 265/268 und 275 Euro, wo auch die 50-Tage-Linie verläuft, …

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Thales, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,48 %. Airbus notiert im Plus, mit +1,82 %. Leonardo notiert im Plus, mit +0,66 %. Lockheed Martin legt um +0,02 % zu Northrop Grumman notiert im Plus, mit +0,19 %.

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Ob die OHB Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur OHB Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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