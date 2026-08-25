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    q.beyond: Rückkaufangebot für bis zu 2,49 Mio. Aktien zu 3,78 €

    q.beyond startet erstmals ein Aktienrückkaufprogramm: Bis zu 10 % des Grundkapitals sollen über ein freiwilliges Angebot an alle Aktionäre zurückerworben werden.

    q.beyond: Rückkaufangebot für bis zu 2,49 Mio. Aktien zu 3,78 €
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com
    • q.beyond AG hat erstmals beschlossen, eigene Aktien zurückzukaufen; Grundlage ist die Ermächtigung der Hauptversammlung vom 24. Mai 2023.
    • Das freiwillige öffentliche Rückkaufangebot richtet sich an alle Aktionäre und umfasst bis zu 2.491.589 Aktien – etwa 10 % des Grundkapitals.
    • Der Angebotspreis beträgt 3,78 € je Aktie; das maximale Rückkaufvolumen liegt bei rund 9,42 Mio. €.
    • Die Annahmefrist beginnt am 31. August 2026 um 00:00 Uhr und endet voraussichtlich am 28. September 2026 um 24:00 Uhr (MESZ).
    • Die Angebotsunterlage soll auf der q.beyond-Website im Bereich „Investor Relations – Aktienrückkauf“ sowie im Bundesanzeiger veröffentlicht werden.
    • Die zurückgekauften Aktien können für zulässige gesellschaftsrechtliche Zwecke verwendet oder eingezogen werden; über die konkrete Verwendung wurde noch nicht entschieden.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung der Quartalsmitteilung Q3/2026, bei q.beyond ist am 09.11.2026.

    Der Kurs von q.beyond lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 3,4600EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +2,98 % im Plus.
    15 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 3,5600EUR das entspricht einem Plus von +2,89 % seit der Veröffentlichung.


    q.beyond

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    ISIN:DE000A41YDG0WKN:A41YDG
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