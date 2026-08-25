🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsKupfer COMEX Rolling RohstoffvorwärtsNachrichten zu Kupfer COMEX Rolling

    Der Rohstoffmarkt bebt

    1285 Aufrufe 1285 0 Kommentare 0 Kommentare

    Gold, Silber und Kupfer haussieren: Anleger setzen auf diese Produzentenaktie

    Die Edelmetallrallye ist zurück. Gold und Silber weisen aktuell eine beeindruckende Aufwärtsdynamik auf. Und auch Kupfer und Zink unterstreichen in diesen Tagen ihre Rallyeambitionen. 

    Für Sie zusammengefasst
    • Gold und Silber starten eine kräftige Rallye
    • Kupfer und Zink profitieren vom schwachen Dollar
    • Hudbay Minerals profitiert mit breitem Portfolio
    • Report: Achtung, Korrektur!
    Der Rohstoffmarkt bebt - Gold, Silber und Kupfer haussieren: Anleger setzen auf diese Produzentenaktie
    Foto: adobe.stock.com

    Edelmetall- und Rohstoffrallye rollt an – Gold, Silber & Co. sind wieder gefragt

    Im Schatten von DAX und Dow Jones Industrial erhoben sich Gold und Silber. Nach langer Leidenszeit kam es zur Trendwende. Für den Goldpreis könnte es nach dem erfolgreichen Ausbruch über die 4.500 US-Dollar nun bis auf 4.800 US-Dollar oder gar 5.000 US-Dollar gehen. Das muss aber nicht das Ende der Fahnenstange sein. Deutlich dynamischer präsentiert sich das Geschehen bei Silber. Der Silberpreis hat mit dem Ausbruch über die 60 US-Dollar einen wichtigen Teilerfolg erzielt. Ein erster Versuch, sich oberhalb von 70 US-Dollar festzusetzen, scheiterte zwar, doch vor dem Hintergrund der aktuellen Gemengelage sollte der Rücksetzer nur temporärer Natur sein. Der Silberpreis scheint auf dem Weg in Richtung 80 US-Dollar.

    Vor den Edelmetallen zogen bereits die Industriemetalle kräftig an. Besonders beeindruckend ist die Preisrallye bei Zink. Der Zinkpreis jagt aktuell von Hoch zu Hoch. Daran würde auch gern der Kupferpreis anknüpfen. Nach einer furiosen Aufwärtsbewegung kam Kupfer zuletzt etwas nach zurück, macht sich nun aber für die Fortsetzung der Preisrallye bereit. Die Perspektiven für Kupfer sind exzellent. 

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu DAX Performance!
    Short
    29.220,15€
    Basispreis
    29,12
    Ask
    × 8,42
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    22.472,54€
    Basispreis
    3,84
    Ask
    × 7,02
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Die Schwäche des US-Dollars steht als treibende Kraft hinter der Edelmetall- und Rohstoffrallye. Obgleich die Renditen der US-Staatsanleihen noch immer auf exponierten Niveaus notieren, geriet der US-Dollar zuletzt immer stärker in Bedrängnis. Der wichtige US-Dollar-Index befindet sich nach dem Fehlausbruch über die 100 Punkte in einer heiklen Situation.

    Exklusiv für wallstreetONLINE-UserEröffnen Sie bis zum 31.08.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten Sie einen Anteil Ihrer Lieblingsaktie aus unserer Auswahl im Wert von 50 Euro geschenkt!


    Anleger setzen auf diese Produzentenaktie

    Es gibt für Anleger diverse Möglichkeiten, um von der breit angelegten Rallye im Edelmetall- und Rohstoffbereich zu profitieren. Eine davon ist die Wahl von Produzenten, die eine breit diversifizierte Produktpalette aufweisen. Wer nach Produzenten mit diesem Profil sucht, wird zwangsläufig auf die kanadische Hudbay Minerals stoßen. 

    Hudbay Minerals produziert aktuell in drei Minen Kupfer. Die kanadischen Minenbetriebe Copper Mountain und Snow Lake und die peruanische Mine Constancia zeichnen sich zudem durch hohe Gehalte von Gold, Silber, Zink und Molybdän aus. In Zahlen ausgedrückt: Hudbay verzeichnete im 2. Quartal 2026 einen Ausstoß von 28.267 Tonnen Kupfer und förderte zudem 51.234 Unzen Gold, 845.161 Unzen Silber, 4.760 Tonnen Zink und 277 Tonnen Molybdän zu Tage. Die enorme Menge an Beiprodukten drückte die AISC für Kupfer auf 1,80 US-Dollar je lb. 

    Die hohen Weltmarktpreise schlugen sich auch in den Finanzergebnissen der Kanadier nieder. Hudbay Minerals verzeichnete im 2. Quartal 2026 einen Umsatz in Höhe von 631,3 Mio. US-Dollar, nach 536,4 Mio. US-Dollar im 2. Quartal 2025. Das bereinigte EBITDA wurde mit 321,2 Mio. US-Dollar angegeben, nach 245,2 Mio. US-Dollar im 2. Quartal 2025. Hudbay Minerals verzeichnete zudem einen free cash flow in Höhe von 101,8 Mio. US-Dollar, nach 86,7 Mio. US-Dollar im entsprechenden Vorjahresquartal. 

    Das qualitativ starke Projektportfolio – neben den genannten produzierenden Minen zählt unter anderem auch das Entwicklungsprojekt Copper-World dazu – blieb natürlich nicht unbemerkt und so beendete die Aktie von Hudbay Minerals zuletzt ihre Korrektur. 

    Der bis dato dominierende Abwärtstrend und vermeintlich gut ausgebaute Widerstände wurden überrannt. Nach dem Ausbruch über die Marke von 40 CAD rückt das Hoch bei 44,5 CAD in den Fokus. Ein erfolgreicher Ausbruch würde ein starkes Kaufsignal in Richtung 50 CAD auslösen. Etwaige Rücksetzer sollten indes eng begrenzt bleiben – idealerweis auf 36 CAD.

    Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte

    Sie wollen keine Chancen verpassen und bei den aktuellen Edelmetall- und Rohstofftrends auf dem Laufenden bleiben? Dann abonnieren Sie jetzt unseren kostenlosen Newsletter.

    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    Reports
    Achtung, Korrektur!
    5 Werte vor dem Abgrund
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurMarcel Torney
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    10 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Der Rohstoffmarkt bebt Gold, Silber und Kupfer haussieren: Anleger setzen auf diese Produzentenaktie Die Edelmetallrallye ist zurück. Gold und Silber weisen aktuell eine beeindruckende Aufwärtsdynamik auf. Und auch Kupfer und Zink unterstreichen in diesen Tagen ihre Rallyeambitionen. 
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     