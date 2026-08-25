Gold, Silber und Kupfer haussieren: Anleger setzen auf diese Produzentenaktie

Vor den Edelmetallen zogen bereits die Industriemetalle kräftig an. Besonders beeindruckend ist die Preisrallye bei Zink. Der Zinkpreis jagt aktuell von Hoch zu Hoch. Daran würde auch gern der Kupferpreis anknüpfen. Nach einer furiosen Aufwärtsbewegung kam Kupfer zuletzt etwas nach zurück, macht sich nun aber für die Fortsetzung der Preisrallye bereit. Die Perspektiven für Kupfer sind exzellent.

Im Schatten von DAX und Dow Jones Industrial erhoben sich Gold und Silber. Nach langer Leidenszeit kam es zur Trendwende. Für den Goldpreis könnte es nach dem erfolgreichen Ausbruch über die 4.500 US-Dollar nun bis auf 4.800 US-Dollar oder gar 5.000 US-Dollar gehen. Das muss aber nicht das Ende der Fahnenstange sein. Deutlich dynamischer präsentiert sich das Geschehen bei Silber. Der Silberpreis hat mit dem Ausbruch über die 60 US-Dollar einen wichtigen Teilerfolg erzielt. Ein erster Versuch, sich oberhalb von 70 US-Dollar festzusetzen, scheiterte zwar, doch vor dem Hintergrund der aktuellen Gemengelage sollte der Rücksetzer nur temporärer Natur sein. Der Silberpreis scheint auf dem Weg in Richtung 80 US-Dollar.

Edelmetall- und Rohstoffrallye rollt an – Gold, Silber & Co. sind wieder gefragt

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die Schwäche des US-Dollars steht als treibende Kraft hinter der Edelmetall- und Rohstoffrallye. Obgleich die Renditen der US-Staatsanleihen noch immer auf exponierten Niveaus notieren, geriet der US-Dollar zuletzt immer stärker in Bedrängnis. Der wichtige US-Dollar-Index befindet sich nach dem Fehlausbruch über die 100 Punkte in einer heiklen Situation.





Anleger setzen auf diese Produzentenaktie

Es gibt für Anleger diverse Möglichkeiten, um von der breit angelegten Rallye im Edelmetall- und Rohstoffbereich zu profitieren. Eine davon ist die Wahl von Produzenten, die eine breit diversifizierte Produktpalette aufweisen. Wer nach Produzenten mit diesem Profil sucht, wird zwangsläufig auf die kanadische Hudbay Minerals stoßen.

Hudbay Minerals produziert aktuell in drei Minen Kupfer. Die kanadischen Minenbetriebe Copper Mountain und Snow Lake und die peruanische Mine Constancia zeichnen sich zudem durch hohe Gehalte von Gold, Silber, Zink und Molybdän aus. In Zahlen ausgedrückt: Hudbay verzeichnete im 2. Quartal 2026 einen Ausstoß von 28.267 Tonnen Kupfer und förderte zudem 51.234 Unzen Gold, 845.161 Unzen Silber, 4.760 Tonnen Zink und 277 Tonnen Molybdän zu Tage. Die enorme Menge an Beiprodukten drückte die AISC für Kupfer auf 1,80 US-Dollar je lb.

Die hohen Weltmarktpreise schlugen sich auch in den Finanzergebnissen der Kanadier nieder. Hudbay Minerals verzeichnete im 2. Quartal 2026 einen Umsatz in Höhe von 631,3 Mio. US-Dollar, nach 536,4 Mio. US-Dollar im 2. Quartal 2025. Das bereinigte EBITDA wurde mit 321,2 Mio. US-Dollar angegeben, nach 245,2 Mio. US-Dollar im 2. Quartal 2025. Hudbay Minerals verzeichnete zudem einen free cash flow in Höhe von 101,8 Mio. US-Dollar, nach 86,7 Mio. US-Dollar im entsprechenden Vorjahresquartal.

Das qualitativ starke Projektportfolio – neben den genannten produzierenden Minen zählt unter anderem auch das Entwicklungsprojekt Copper-World dazu – blieb natürlich nicht unbemerkt und so beendete die Aktie von Hudbay Minerals zuletzt ihre Korrektur.

Der bis dato dominierende Abwärtstrend und vermeintlich gut ausgebaute Widerstände wurden überrannt. Nach dem Ausbruch über die Marke von 40 CAD rückt das Hoch bei 44,5 CAD in den Fokus. Ein erfolgreicher Ausbruch würde ein starkes Kaufsignal in Richtung 50 CAD auslösen. Etwaige Rücksetzer sollten indes eng begrenzt bleiben – idealerweis auf 36 CAD.

Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte

Sie wollen keine Chancen verpassen und bei den aktuellen Edelmetall- und Rohstofftrends auf dem Laufenden bleiben? Dann abonnieren Sie jetzt unseren kostenlosen Newsletter.

Achtung, Korrektur! 5 Werte vor dem Abgrund Jetzt Report kostenlos herunterladen!