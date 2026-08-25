Golf & Meer – das schwimmende Luxushotel bringt Golfer zu besonderen Plätzen

Hannover, 25. August 2026 / IRW-Press / Vormittags auf einem besonderen Golfplatz abschlagen, anschließend zurück an Bord und im schwimmenden Luxushotel entspannt zum nächsten Ziel reisen: Mit „Golf & Meer“ präsentiert CONSUL Weltreisen ein neues exklusives Reiseformat, das außergewöhnliche Golfplätze mit dem Komfort und Luxus von Explora Journeys verbindet.

Im Mittelpunkt stehen ausgewählte Routen des Luxus-Cruise-Anbieters Explora Journeys. Dabei wird die Reise auf See durch individuell organisierte Golftage an ausgewählten Stationen ergänzt. CONSUL Weltreisen kümmert sich um das gesamte Arrangement – von den Startzeiten und Greenfees über Transfers und Golfgepäck bis hin zu individuellen Vor- und Nachprogrammen.

„Wir möchten zwei Leidenschaften zusammenbringen: außergewöhnliches Reisen und Golf. Explora Journeys bietet dafür mit seinem hohen Serviceniveau, großzügigen Suiten, hervorragender Gastronomie und entspanntem Luxus auf See eine ideale Plattform“, erklärt Hans-Joachim Bischoff, Geschäftsführer von CONSUL Weltreisen.

Bischoff ergänzt: „Das Besondere ist für mich dieses Gefühl, mit einem schwimmenden Luxushotel von Golfplatz zu Golfplatz zu reisen. Man muss nicht ständig Koffer packen, hat sein Zuhause auf Zeit immer dabei und erlebt trotzdem jeden Tag eine neue Destination.“

Beispielroute: Von Venedig nach Athen

Ein Beispiel für „Golf & Meer“ ist eine siebentägige Route von Venedig nach Athen. Explora Journeys fährt auf entsprechenden Mittelmeer-Routen unter anderem Koper, Dubrovnik, Kotor und Korfu an, bevor die Reise über weitere griechische Ziele nach Athen führt.

Die Hafenstopps werden von CONSUL Weltreisen gezielt mit Golfmöglichkeiten kombiniert.

Koper / Slowenien: Von Koper aus bietet sich der Golfplatz Lipica in der slowenischen Karstlandschaft an. Der von Donald Harradine entworfene Platz verfügt aktuell über neun Löcher sowie Driving Range und Übungsbereiche und kann ganzjährig bespielt werden.

Kotor / Montenegro: Besonders spannend entwickelt sich Luštica Bay unweit der Bucht von Kotor. Dort entsteht Montenegros erster von Gary Player entworfener 18-Loch-Golfplatz mit spektakulären Ausblicken über die Adria und die Bucht von Kotor. Seit April 2026 ist der Golfbereich öffentlich zugänglich; aktuell sind drei Löcher spielbar, eine Erweiterung auf neun Löcher ist für Ende 2026 vorgesehen.

Korfu / Griechenland: Ein weiterer Höhepunkt ist der Corfu Golf Club im grünen Ropa Valley. Der 18-Loch-Platz verbindet Pinien, Eukalyptusbäume, Seen und Wasserläufe und liegt nur rund 14 Kilometer von Korfu-Stadt entfernt.

Dubrovnik / Kroatien: Dubrovnik gehört als außergewöhnlicher Hafen- und Kulturstopp zur Reise. Da es derzeit keinen etablierten 18-Loch-Platz in unmittelbarer Umgebung der Stadt gibt, wird das Golfprogramm je nach Route, Saison und Verfügbarkeit individuell zusammengestellt.

„Gerade darin liegt der Reiz. Nicht jeder Hafen muss zwangsläufig ein Golftag sein. Dubrovnik ist beispielsweise eine Destination, die man einfach erleben muss. Golf & Meer verbindet beides: die schönsten Destinationen und dort, wo es wirklich Sinn ergibt, außergewöhnliche Golferlebnisse“, so Hans-Joachim Bischoff.

Damit entsteht bewusst keine klassische Golfreise mit täglichem Pflichtprogramm. Golfer können spielen, während Begleitpersonen die Destination erkunden oder das Schiff genießen – und am Abend trifft sich die Gruppe wieder an Bord.

Besonders attraktiv für Golfgruppen

„Golf & Meer“ richtet sich neben Individualreisenden ausdrücklich an Golfclubs, Freundeskreise und private Golfgruppen. Für Gruppen von bis zu zehn Personen kann CONSUL Weltreisen spezielle Konditionen und ein auf die Teilnehmer abgestimmtes Programm anbieten.

Dazu gehören je nach Reise unter anderem reservierte Tee Times, Greenfees, private Transfers zwischen Hafen und Golfplatz, Organisation des Golfgepäcks sowie individuelle Restaurant-, Hotel- und Ausflugsarrangements.

„Gerade für Gruppen ist das ein großartiges Format. Man reist gemeinsam, spielt gemeinsam Golf, hat aber trotzdem genügend individuellen Freiraum. Und niemand aus der Gruppe muss sich um Tee Times, Transfers oder die Logistik kümmern – genau dafür sind wir da“, sagt Hans-Joachim Bischoff.

Er ergänzt: „Eine Golfgruppe mit acht oder zehn Freunden soll am Ende einfach nur ihre Schläger mitnehmen und sich auf die Reise freuen. Den Rest organisieren wir. Das ist unser Verständnis von persönlichem Service.“

An Bord erwartet die Gäste gleichzeitig das Luxuskonzept von Explora Journeys mit einer großen Auswahl unterschiedlicher kulinarischer Erlebnisse, Bars und Lounges sowie großzügigen Bereichen für Wellness und Erholung.

„Explora Journeys passt hervorragend zu unseren Golfkunden. Es ist Luxus ohne steife Förmlichkeit. Man genießt großzügige Suiten, hervorragende Restaurants und viel Platz – und kann am nächsten Morgen mit seinen Freunden auf einem besonderen Golfplatz stehen. Für mich ist das eine nahezu perfekte Kombination.“

Golfreisen gehören zur DNA von CONSUL Weltreisen

Mit „Golf & Meer“ erweitert CONSUL Weltreisen sein Portfolio außergewöhnlicher Golfreisen. Der Veranstalter hat sich auf maßgeschneiderte Reisen spezialisiert und organisiert vom exklusiven Golfwochenende über Golfreisen nach Südafrika bis zu Reisen im Privatjet individuelle Programme für Golfer.

Zu den außergewöhnlichsten Projekten gehört der „Around the World – 40 Jahre CONSUL“ Golfkreuzflug im Privatjet. Die dreiwöchige Weltreise führte zu acht Golfdestinationen auf vier Kontinenten:

Furnas Golf Club, São Miguel / Azoren

Royal St. Kitts Golf Club, St. Kitts & Nevis

Solmar Golf Links, Los Cabos / Mexiko

Ko Olina Golf Club, Oahu / Hawaii

Christchurch Golf Club, Neuseeland

Barnbougle Dunes Links, Tasmanien / Australien

Kosaido Country Club / Sire Beach, Lombok / Indonesien

Hambantota Golf & Country Club, Sri Lanka

Die Kombination aus Privatjet, Luxushotellerie und Golf auf außergewöhnlichen Plätzen wurde als Auftakt für weitere internationale Golfprojekte konzipiert.

„Wir haben mit unseren Golfreisen schon an Orten abgeschlagen, die man normalerweise nicht in einer einzigen Reise miteinander verbindet – von den Azoren über Hawaii und Tasmanien bis nach Sri Lanka. Genau dieser Gedanke steckt auch hinter Golf & Meer: Wir möchten Reisen schaffen, die man nicht einfach aus einem Katalog heraus buchen kann.“

Auch innerhalb Europas plant CONSUL Weltreisen exklusive Golfkreuzflüge mit Plätzen wie Lofoten Links, Kingsbarns Golf Links, Balcomie Links, West Cliffs, Real Club Valderrama, Finca Cortesin und Castiglion del Bosco.

Bischoff: „Für uns muss eine Golfreise eine Geschichte erzählen. Es geht nicht darum, sieben Golfplätze in sieben Tagen abzuhaken. Entscheidend ist die Kombination aus Platz, Destination, Hotel oder Schiff, Gastronomie und den Menschen, mit denen man unterwegs ist. Genau daraus entstehen die Reisen, über die man noch Jahre später spricht.“

Golf & Meer – zwei Leidenschaften, eine Reise

Das neue Format soll zukünftig auf verschiedenen Routen von Explora Journeys angeboten werden. Dabei bleibt der Charakter bewusst individuell: Route, Golfplätze, Anzahl der Golfrunden und Rahmenprogramm können an die jeweilige Gruppe angepasst werden.

„Wir sehen Golf & Meer nicht als einmalige Reise, sondern als eigenes Format, das wir weiterentwickeln werden. Das Mittelmeer ist dafür erst der Anfang. Überall dort, wo außergewöhnliche Häfen, besondere Golfplätze und eine passende Route von Explora Journeys zusammenkommen, kann daraus eine neue Golf-&-Meer-Reise entstehen.“

Und Hans-Joachim Bischoff fasst zusammen: „Morgens auf einem außergewöhnlichen Platz abschlagen, nachmittags zurück in das schwimmende Luxushotel kommen und am Abend entspannt dem nächsten Ziel entgegenfahren – viel schöner kann man Golf und Reisen eigentlich kaum miteinander verbinden.“

Luxus auf See, ausgewählte Destinationen und besondere Golfplätze – „Golf & Meer“ verbindet zwei der stärksten Themen im Portfolio von CONSUL Weltreisen zu einem eigenen Reiseformat.

Über CONSUL Weltreisen

CONSUL Weltreisen steht für maßgeschneiderte Premiumreisen, außergewöhnliche Reiseerlebnisse und persönliche Betreuung. Neben individuellen Luxusreisen gehören Kreuzflüge, besondere Golfreisen, Kreuzfahrten und individuell entwickelte Gruppenreisen zum Portfolio des Unternehmens.

Pressekontakt:

CONSUL Weltreisen GmbH

Königstraße 8

30175 Hannover

Tel.: +49 511 546 894 60

E-Mail: info@consul-weltreisen.com

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