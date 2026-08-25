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    Der Markt bleibt unter Druck

    Die deutschen Aktienmärkte haben eine schwierige Woche hinter sich. Steigende Ölpreise, Inflationssorgen und vor allem auch erheblich anziehende Anleiherenditen – Händler kommentierten dies teilweise als Ausverkauf am Anleihen-Markt – belasteten die Kursentwicklung erheblich. Wir stellen den Marktbericht der Börse München / Gettex vor…

    Rückblick: Eine schwierige Woche

    Teils positive Wirtschaftsindikatoren, vor allem aus dem Industriesektor, wurden dagegen kaum berücksichtigt. Dennoch konnten sich die Aktienkurse am Freitag zum Wochenausklang wieder leicht erholen und zumindest einen Teil ihrer Verluste wettmachen.

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    Minus in der Dax-Familie

    Insgesamt gab der Deutsche Aktienindex (Dax) im Wochenvergleich um 1,5 Prozent auf 26.136,56 Punkte nach. Der MDax verlor 1,1 Prozent auf 32.110,41 Zähler, während sich das Minus beim Tech-Dax auf 0,4 Prozent beschränkte. Sein Schlussstand am Freitag lag bei 4.090,64 Punkten.

    Lichtblick SAP

    Zu den wenigen Lichtblicken im Dax zählten SAP, die ihren Erholungskurs der jüngeren Vergangenheit weiter fortsetzen und um 4,1 Prozent zulegten. Damit stellte der Walldorfer Software-Konzern die beste Dax-Aktie der vergangenen Woche. Auf der anderen Seite standen Infineon. Die Aktien des Chip-Herstellers konnten sich dem Ausverkauf bei Halbleiterwerten an den internationalen Börsen nicht entziehen und gaben um 9,4 Prozent nach. Ebenfalls deutlich unter Druck standen MTU mit einem Wochenminus von 8,0 Prozent.

    SAP diente als Lichtblick im Dax / Bild: Zentrale in Walldorf/SAP

    Anleihen: Schwach präsentiert

    Wie erwähnt haben sich die deutschen Anleihemärkte in der vergangenen Woche schwach präsentiert. Grund dafür waren insbesondere die anhaltenden Inflationssorgen und die Angst vor einer weiter ausufernden Staatsverschuldung, vor allem auch der USA, bei einem gleichzeitigen sehr hohen Kapitalbedarf für KI-Investments. Dies trieb die Renditen langlaufender Papiere in Europa auf die höchsten Stände seit 15 Jahren und in den USA sogar auf 19-Jahres-Hochs. Auch die Ankündigung der US-Regierung, verstärkt langfristige Staatsanleihen zurückzukaufen, konnten den Markt nur teilweise entspannen. Die Rendite der richtungsweisenden zehnjährigen Bundesanleihe stieg im Wochenvergleich um 6 Hundertstel auf 3,25 Prozent. Die Umlaufrendite kletterte um 8 Basispunkte auf 3,21 Prozent.

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    Autor
    Daniel Saurenz
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    Der ehemalige FTD-Redakteur und Börse Online-Urgestein Daniel Saurenz hat zusammen mit Benjamin Feingold das Investmentportal „Feingold Research“ gegründet. Dort präsentieren die beiden Börsianer und Journalisten ihre Markteinschätzungen, Perspektiven und Strategien samt Produktempfehlungen. Im strategischen Musterdepot werden die eigenen Ideen mit cleveren und meist etwas „anderen“ Produkten umgesetzt und für alle Leser und aktiven Anleger verständlich erläutert. Weitere Informationen: Feingold Research.
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    Verfasst von Daniel Saurenz
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