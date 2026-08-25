Bitcoin – der große Short-Squeeze

Der Kryptomarkt meldet sich mit dynamischer Stärke zurück: Bitcoin steuert zielstrebig auf die 80.000 USD zu. Neben einem massiven Short-Squeeze treiben vor allem makroökonomische Faktoren die aktuelle Rallye an. Nicolas bespricht es hier bei Instagram – dort gibt es tägliche Marktupdates…

Die Treiber der aktuellen Rallye:

2 Milliarden Dollar liquidiert: Der Kurssprung löste einen Kaskadeneffekt aus. Händler, die auf fallende Kurse wetteten, mussten ihre Positionen durch Käufe schlagartig schließen.

Flucht aus US-Staatsanleihen: Zunehmende Eingriffe und Unsicherheiten am US-Schuldenmarkt lassen das Vertrauen bröckeln. Kapital fließt vermehrt in knappe Sachwerte wie Gold und Bitcoin.

Ausblick: Kursziel 100.000 USD

Nach dem Durchbrechen der Widerstände bleibt das Marktsentiment klar bullisch. Bleibt der Druck auf das traditionelle Finanzsystem bestehen, gilt das Erreichen der psychologisch wichtigen 100.000-Dollar-Marke für viele Analysten als realistischer nächster Meilenstein. Kurzfristige Volatilität bleibt jedoch eingeplant. Wir sind mit dem Bull WKN CMC0DF von CMC Zertifikate investiert…