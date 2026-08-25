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    [Im Fokus] BW LPG: Zweistellige Rendite und spottbillig!?

    BW LPG Limited klingt nach einem dieser Angebote, die einfach zu gut sind, um wahr zu sein. Denn die Aktie lässt mit satt zweistelliger Dividendenrendite bei moderat einstelligem KGV Anlegerherzen höher schlagen. Doch der Spezialwert aus Singapur erweist sich bei näherer Betrachtung als Hund mit ein paar Flöhen – und vielleicht dennoch als attraktiv.

    Das in Singapur ansässige Unternehmen ist der weltweit größte Eigentümer und Betreiber von Very Large Gas Carriers (VLGCs) und hat sich auf den Transport von Flüssiggas (Liquefied Petroleum Gas) spezialisiert. Für Einkommensinvestoren ist die Aktie vor allem wegen ihrer außergewöhnlich hohen Dividendenrendite interessant. Gleichzeitig profitieren die Geschäfte derzeit von den geopolitischen Spannungen im Nahen Osten, die zu deutlich höheren Frachtraten geführt haben. Allerdings bergen genau diese Entwicklungen auch erhebliche Risiken...

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    Michael C. Kissig
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    Michael C. Kissig studierte nach Abschluss seiner Bankausbildung Volks- und Rechtswissenschaften und ist heute als Unternehmensberater und Investor tätig. Neben seinem Value-Investing-Blog „iNTELLiGENT iNVESTiEREN“ verfasst er regelmäßig eine Kolumne für das „Aktien Magazin“. https://intelligent-investieren.net/
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    Verfasst von Michael C. Kissig
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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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