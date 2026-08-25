Diese US-Sportaktie rauscht in den Keller – und zieht die ganze Branche mit

Kurz vor US-Handelsstart notieren die Papiere 18 Prozent im Minus. Die Schockwellen reichten bis nach Europa. Die Adidas-Aktie geriet ebenfalls unter Druck und verlor 1,5 Prozent, schließlich steuert der US-Markt rund ein Fünftel der Konzernerlöse bei. Auch Nike, wichtiger Lieferant für Dick's und Foot Locker, verlor vorbörslich rund 2,7 Prozent.

Der US-Sportartikelhändler Dick's Sporting Goods hat am Dienstag seine Umsatz und Gewinnprognose für das laufende Geschäftsjahr gesenkt, und die Aktie vorbörslich auf Talfahrt geschickt.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Grund für den Einbruch bei Dick's ist vor allem die Entwicklung bei Foot Locker. Die Sneaker-Kette hatte Dick's erst vor knapp einem Jahr für 2,4 Milliarden US-Dollar übernommen, ein Deal, der von Analysten von Anfang an kritisch beäugt wurde. Die vergleichbaren Umsätze bei Foot Locker fielen im Quartal um 3,6 Prozent, während die klassischen Dick's-Filialen um fast 5 Prozent zulegten.

Konzernchef Ed Stack machte vor allem den intensiven Wettbewerb im US-Schuhgeschäft verantwortlich. Für die 13 Wochen bis zum 1. August, in die auch die Fußball-Weltmeisterschaft in den USA fiel, meldete Dick's einen Nettoumsatz von 5,59 Milliarden US-Dollar und verfehlte die Analystenschätzung von 5,65 Milliarden US-Dollar. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,53 US-Dollar, ebenfalls unter der erwarteten Marke von 3,76 US-Dollar.

Für das Gesamtjahr rechnet der Konzern nun mit einem Umsatz zwischen 21,9 und 22,2 Milliarden US-Dollar, nach zuvor 22,1 bis 22,4 Milliarden US-Dollar. Beim bereinigten Gewinn je Aktie senkte Dick's die Spanne von 13,50 bis 14,50 US-Dollar auf 11 bis 12 US-Dollar. Ein Lichtblick waren die 59 Millionen US-Dollar an Zollrückerstattungen im Rahmen des International Emergency Economic Powers Act.

Die Dick's-Aktie hat damit seit ihrem 52-Wochen-Hoch vor gut 2 Monaten mehr als 40 Prozent eingebüßt.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion





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