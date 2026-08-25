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    Schock für Nike und Adidas

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    Diese US-Sportaktie rauscht in den Keller – und zieht die ganze Branche mit

    Dick's Sporting Goods kappt seine Jahresprognose deutlich, die Aktie bricht vorbörslich um bis zu 18 Prozent ein. Auslöser ist die schwächelnde Tochter Foot Locker, auch Adidas und Nike geraten unter Druck.

    Für Sie zusammengefasst
    • Dick's senkt Prognose, Aktie fällt vorbörslich 18%
    • Foot Locker belastet Dick's mit sinkenden Umsätzen
    • Gewinnprognose sinkt auf 11 bis 12 US-Dollar
    • Report: Achtung, Korrektur!
    Schock für Nike und Adidas - Diese US-Sportaktie rauscht in den Keller – und zieht die ganze Branche mit
    Foto: R4974 - picture alliance

    Der US-Sportartikelhändler Dick's Sporting Goods hat am Dienstag seine Umsatz und Gewinnprognose für das laufende Geschäftsjahr gesenkt, und die Aktie vorbörslich auf Talfahrt geschickt.

    Kurz vor US-Handelsstart notieren die Papiere 18 Prozent im Minus. Die Schockwellen reichten bis nach Europa. Die Adidas-Aktie geriet ebenfalls unter Druck und verlor 1,5 Prozent, schließlich steuert der US-Markt rund ein Fünftel der Konzernerlöse bei. Auch Nike, wichtiger Lieferant für Dick's und Foot Locker, verlor vorbörslich rund 2,7 Prozent.

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    Grund für den Einbruch bei Dick's ist vor allem die Entwicklung bei Foot Locker. Die Sneaker-Kette hatte Dick's erst vor knapp einem Jahr für 2,4 Milliarden US-Dollar übernommen, ein Deal, der von Analysten von Anfang an kritisch beäugt wurde. Die vergleichbaren Umsätze bei Foot Locker fielen im Quartal um 3,6 Prozent, während die klassischen Dick's-Filialen um fast 5 Prozent zulegten.

    Konzernchef Ed Stack machte vor allem den intensiven Wettbewerb im US-Schuhgeschäft verantwortlich. Für die 13 Wochen bis zum 1. August, in die auch die Fußball-Weltmeisterschaft in den USA fiel, meldete Dick's einen Nettoumsatz von 5,59 Milliarden US-Dollar und verfehlte die Analystenschätzung von 5,65 Milliarden US-Dollar. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,53 US-Dollar, ebenfalls unter der erwarteten Marke von 3,76 US-Dollar.

    Für das Gesamtjahr rechnet der Konzern nun mit einem Umsatz zwischen 21,9 und 22,2 Milliarden US-Dollar, nach zuvor 22,1 bis 22,4 Milliarden US-Dollar. Beim bereinigten Gewinn je Aktie senkte Dick's die Spanne von 13,50 bis 14,50 US-Dollar auf 11 bis 12 US-Dollar. Ein Lichtblick waren die 59 Millionen US-Dollar an Zollrückerstattungen im Rahmen des International Emergency Economic Powers Act.

    Die Dick's-Aktie hat damit seit ihrem 52-Wochen-Hoch vor gut 2 Monaten mehr als 40 Prozent eingebüßt.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurJulian Schick
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